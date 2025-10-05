Streiko dalyvius Remigijus Žemaitaitis išvadino rėksniais

„Kultūringi nekultūringai į minėjimą susirinko! Pasirodo, kultūrą ir meną gali kurti tik rėksniai!“ – sekmadienį savo paskyroje „Facebook“ paskelbė politikas.
„Kaip ir buvo galima tikėtis ūbavimais, rėkavimais, švilpimais ir staugimais šiandien Lietuvos ožį sudegino. Rugsėjo 22 dieną pradėję deginti Lietuvos ožį, šiandien jį įsiutusi minia ir sudegino. Kultūringiems veikėjams niekaip neina kultūringai paminėti M. K. Čiurlionio metų, ramybėje klausyti simfoninės poemos „Jūros“!“ – teigė R. Žemaitaitis.
Kaip ir buvo galima tikėtis ūbavimais, rėkavimais, švilpimais ir staugimais šiandien Lietuvos ožį sudegino.
Anot jo, „tikri menininkai toliau kūrė meną, o rėksniai ir nieko bendro neturintys su kultūra baubė“.
Skambant Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūrai“ tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje protestavo dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“.
Prie akcijos prisidėjo šalies muziejai, teatrai, galerijos, bibliotekos bei meno kolektyvai, rengtos nemokamos paskaitos, ekskursijos, meninės instaliacijos ir pasirodymai, kitos veiklos.
Įspėjamojo streiko renginiai vyko nuo Akmenės iki Druskininkų, nuo Klaipėdos iki Zarasų.
Streiko kulminacija tapo 14 val. šalies kultūros įstaigose, aikštėse, skveruose, kiemeliuose nuskambėjusi protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Streiko dalyviams taip pat skaitytas Kultūros protesto asamblėjos patvirtintas manifestas „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Jame teigiama, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kultūra yra bendra visų kalba, kai kultūra įkvepia, augina ir suteikia drąsos, kai esame vieningi, kai išeiname į gatves ir aikštes, stojame prieš panieką, melą ir chaosą, garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją, kai streikuojame dėl Lietuvos ir kai kuriame bei buriamės laisvi.
Kaip rašė BNS, kultūros bendruomenės streiką išprovokavo valdančiųjų sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, kurios lyderis R. Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos skatinimo ir Holokausto neigimu, jis taip pat yra abejojęs paramos Ukrainai tikslingumu, kritikavęs smarkų gynybos finansavimo didinimą.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Naujausi komentarai