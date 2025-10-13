Splite atidaromas trečiasis Lietuvos garbės konsulatas Kroatijoje

Naujam konsulatui vadovaus teisininkas Feda Bone (Fedžia Bonė).
„Naujo garbės konsulato atidarymas Splite – svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos ir Kroatijos draugystę. Advokato F. Bone paskyrimas garbės konsulu dar labiau išplės ekonominius, kultūrinius ir socialinius šalių ryšius, skatins Lietuvos matomumą Dalmatijos regione“, – pranešime cituojamas Lietuvos ambasadorius Kroatijoje Eduardas Borisovas.
Atidarymo proga Kroatijos nacionaliniame teatre Splite pristatyta Lietuvos ambasados parengta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms skirta paroda.
Pasak ministerijos, F. Bone pabrėžė pasiryžimą dirbti stiprinant Lietuvos ir Kroatijos bendradarbiavimą įvairiose srityse ir dėkojo už suteiktą pasitikėjimą.
Lietuvos garbės konsultatai Kroatijoje taip pat veikia Dubrovniko ir Zadaro apskrityje esančiame Starigrado miestuose.
