Premjerė prašo vengti provokacijų, stiprinama Rusijos ir Baltarusijos ambasadų apsauga

Premjerė Ingrida Šimonytė prašo žmonių per protesto akcijas vengti provokacijų, kad jos nebūtų panaudotos priešiškai propagandai, taip pat bus stiprinama Rusijos ir Baltarusijos ambasadų apsauga.

„Manau, kad savo nuomonę Lietuvos žmonės ne tik gali, bet ir turi pareikšti, bet labai raginčiau ir labai prašyčiau daryti viską, kad būtų išvengta kažkokių provokacijų ir nesusipratimų, todėl, kad ko tikrai nereikėtų sukurti pretekstų Rusijos Federacijai ir Baltarusijai išnaudoti kažkokius įvykius Lietuvoje savo propagandiniais tikslais“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė premjerė.

Ji taip pat pranešė policijos paprašiusi sustiprinti Rusijos ir Baltarusijos diplomatinių atstovybių apsaugą po incidento Baltarusijos ambasados teritorijoje, į kurią pateko pašaliniai asmenys, nukabino valstybinę ir pakabino nepriklausomos Baltarusijos ir Ukrainos vėliavas. Taip pat buvo apdeginta ambasados siena.

Manau, kad savo nuomonę Lietuvos žmonės ne tik gali, bet ir turi pareikšti, bet labai raginčiau ir labai prašyčiau daryti viską, kad būtų išvengta kažkokių provokacijų ir nesusipratimų.

„Dėl to vakar kreipiausi į policijos generalinį komisarą, prašydama sustiprinti abiejų valstybių ambasadų apsaugą, ir labai labai prašyčiau, esu tikra, kad žmonės to (tvarkos) ir laikosi, labai prašyčiau, kad to būtų laikomasi itin skrupulingai, nes tai yra labai svarbu“, – pažymėjo Vyriausybės vadovė.

Sekmadienį Vilniuje prie Rusijos ir Baltarusijos ambasadų vyko protestai dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą.

Dėl incidento prie Baltarusijos ambasados du vyrai buvo uždaryti į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl užsienio valstybės simbolių išniekinimo.