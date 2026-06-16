Socialdemokratų taryba pritarė naujos koalicijos sutarčiai

„Reziumė yra toks, kad balsavus už pateiktą dokumentą kaip derybinių grupių sutarimo objektą – turiu omenyje trijų derybinių grupių, trijų derybinių pusių, potencialių koalicijos narių darbo rezultato tekstą – jam buvo visuotinai pritarta“, – po LSDP tarybos posėdžio antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Užtrukome diskutuodami tekstą, ar jis atitinka partijos lūkesčius, tą mūsų siektiną politikos kairumą. Buvo išsakyta ir pastabų, ir šiek tiek kritikos, buvo ir padėkų išsakytų derybinei grupei“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, tarybos posėdyje dalyvavo apie 170 tarybos narių, dauguma buvo už.
„Jeigu gerai atsimenu, tai vienas gal prieš buvo ir tiktai devyni iš dalyvavusių susilaikė. Tai absoliuti dauguma jam (dokumentui – BNS) pritarė, tai reiškia, kad tai savotiškai atriša rankas tolimesniam proceso užbaigimui ir sutarties galimam pasirašymui šią savaitę su koalicijos partneriais“, – kalbėjo socdemų vedlys.
Kaip rašė BNS, socialdemokratai anksčiau birželį nusprendė pašalinti iš valdančiosios daugumos „Nemuno aušrą“, o vietoje jos į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Koalicinę sutartį LSDP, demokratai ir „valstiečiai“ tikisi pasirašyti šią savaitę. Tokia koalicija turėtų 75 atstovus Seime.
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