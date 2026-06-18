Socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“ pasirašė koalicijos sutartį

Remiantis ja suburta 75 balsus Seime turinti dauguma ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministre pirmininke dirbusią Ingą Ruginienę.
Pagal susitarimą, į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams Vyriausybėje tenka Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Seime drauge dirbantys „valstiečiai“ su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Likusios devynios ministerijos – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų – priklausys LSDP.
Seimo pirmininko pareigas išsaugos socialdemokratas Juozas Olekas, pirmuoju jo vicepirmininku taps demokratų atstovas.
Socialdemokratai vadovaus Seimo Ateities, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų, Sveikatos, Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetams.
Demokratai bus Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros bei Socialinių reikalų ir darbo, o Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos" >Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – Kaimo reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų pirmininkai.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į naują koaliciją buvo pakviesta socialdemokratams nusprendus iš senosios valdančiosios daugumos šalinti „Nemuno aušrą“.
Centro kairės koalicija su nuomonių skirtumais
Sutartyje frakcijos įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankią politiką.
Partneriai savo veiklą žada grįsti tarpusavio pagarbos, dalykiškumo, pasitikėjimo, atvirumo, lygiateisiškumo ir politinės atsakomybės principais.
Jie įsipareigojo vengti viešo tarpusavio puolimo, dirbtinio politinės įtampos kurstymo ir veiksmų, kurie objektyviai silpnintų Vyriausybės stabilumą ar Lietuvos nacionalinius interesus.
Sutartyje numatyta, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, turi sutikti, jog jo neliečiamybė būtų naikinta supaprastinta tvarka.
„Ši nuostata taikoma be politinių išlygų, nes koalicijos patikimumas negali būti statomas ant imuniteto gynybos“, – rašoma dokumente.
Dokumente koalicijos partneriai pripažįsta, kad atskirais pasaulėžiūriniais, šeimos politikos, bioetikos ir žmogaus teisių klausimais frakcijų narių pozicijos gali skirtis. Tokiais atvejais Koalicinė taryba iš anksto nustatys, ar klausimas laikomas koaliciniu įsipareigojimu, ar sąžinės balsavimo klausimu.
Atskirame priede numatyta, jog „valstiečių“ frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimui, Reprodukcinės sveikatos įstatymui, teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinantiems nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę.
Taip pat ji nepalaikys teisės aktų, įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.
Žada stiprinti oro gynybą, gerinti šeimų padėtį
Nauja valdančioji dauguma pasižadėjo užtikrinti Lietuvos gynybinį atsparumą, stiprinti kolektyvinės gynybos pajėgumus, civilinę saugą, kibernetinį atsparumą, atsakingai valdyti gynybai skirtus išteklius.
Sutartyje žadama įgyvendinti pagrindinius projektus gynybos srityje – išvystyti kariuomenės diviziją, pasirengti Vokietijos brigados priėmimui, taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai, paruošti apsaugos nuo bepiločių orlaivių sistemą.
Taip pat pasižadėta pertvarkyti išmokų už vaikus sistemą, kad gimus vaikui šeimos išlaikytų turimą pajamų lygį. Iki 2027 metų pabaigos bus siekiama įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių maitinimą, etapais didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, iki 2028 metų parengti visuotinės ikimokyklinio ugdymo prieigos nuo 18 mėnesių modelį.
Partneriai sutarė pertvarkyti kelių priežiūros ir plėtros finansavimo modelį, skirdami didesnę procentinę dalį nuo surenkamo akcizo už degalus, daugiau dėmesio skirti žvyrkelių asfaltavimui, tiltų ir viadukų remontui, plėsti tarpmiestinių autobusų ir geležinkelio maršrutų tinklą, parengti nacionalinę regionų susisiekimo gerinimo programą.
Sutartyje numatytas siekis tęsti pastangas normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks yra kitose ES valstybėse narėse, pabrėžiant abipusiškumo, Lietuvos suvereniteto, ES bendrosios pozicijos ir nacionalinio saugumo interesų pagrindus.
BNS rašė, kad demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio.
Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos" >Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)