 Skvernelis žada svarstyti klausimą dėl tolesnio darbo koalicijoje su „Nemuno aušra“

2025-08-07 13:01
Vilius Narkūnas (ELTA)

Laikinasis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad svarstys klausimą dėl tolimesnio darbo koalicijoje su „Nemuno aušra“.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Keliame atvirą klausimą, svarstysime ir tą darysime iki konsultacijos su partijos valdybos nariais. Norime žinoti jų nuomonę, nes nuomonių yra visokių“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo S. Skvernelis.

