A. Širinskienei kilo klausimų dėl aplinkos viceministrės interesų

Parlamentarei taip pat kilo klausimų dėl viceministrės interesų.

„Manyčiau, kad vis dėlto šioje situacijoje viceministrė tikrai suvaidino labai neigiamą vaidmenį. Jau vien įvertinant tai, kad ji turi labai aiškų interesų konfliktą – ji pati buvusi klubo „Medeina“ vadovė, dabar tą vadovavimą perėmusi jos mama“, – BNS antradienį sakė A. Širinskienė.

„Tuo metu pati viceministrė dalyvauja priimant sprendimus ir vadovauja Medžioklės tarybai, akivaizdu, kad yra tiesioginis ir nuolatinis interesų konfliktas“, – teigė ji.

A. Širinskienė taip pat pridūrė norinti išgirsti ir viceministrės versiją dėl sprendimo, įteisinančio medžioklę lankais, priėmimo aplinkybių.

„Kiek suprantu, bent jau iš viešosios erdvės, tai ministrui ji buvo pateikusi ir ne visai tikslią informaciją apie Medžioklės tarybos sprendimus, dabar dar prasidėjo keisti aiškinimai, kad ministras neva uždraudė lankus tokiu savo įsakymu, nors de facto jis legalizavo“, – kalbėjo parlamentarė.

„Lauksime viceministrės reakcijos, bent jau aš ją norėčiau išgirsti ir pamatyti, nes tai, kas matosi dabar viešojoje erdvėje, tai tikrai nieko bendro neturi nei su „valstiečių“ rinkimų programa, nei su frakcijos sprendimais“, – pridūrė ji.

Ji teigė, kad situacija buvo antradienį aptarta ir „valstiečių“ frakcijoje Seime, tačiau ministro K. Mažeikos sprendimais yra pasitikima, bet apmaudu, kad pasitaiko klaidų, kurias sukelia artimiausi ministro kolegos.

„Tų klaidų ir nesusipratimų pasitaiko, tik labai apmaudu, kad tas klaidas ir nesusipratimus kursto artimiausi politinio pasitikėjimo žmones – viceministrai, kurių funkcija turėtų būti apsaugoti ministrus nuo panašių skandalų“, – teigė Seimo narė.

Aplinkos ministro patarėjas Justas Jaskonis antradienį BNS teigė, kad viceministrė R. Vaitkevičiūtė atsiprašo ir prisiima atsakomybę už nesuderintą, klaidingą sprendimą, o šiuo metu ministerijoje derinamas naujas įsakymo variantas, kuriame lankai būtų išbraukti.

„Aš džiaugiuosi, kad tos sąžinės yra, bet manau, kad reiktų pačiai viceministrei persižiūrėti dirbti ar kuruoti medžioklės sritį“, – sakė A. Širinskienė.

Aplinkos ministras K. Mažeika teigė, kad sprendimą dėl medžioklės lankais priėmė Medžioklės taryba. Jai vadovauja viceministrė R. Vaitkevičiūtė, kuri pirmadienį BNS sakė, jog konkrečiai klausimas dėl lankų įteisinimo taryboje nebuvo keltas, o paskutinis tarybos posėdis vyko pernai rugsėjį.

Viceministrė anksčiau vadovavo medžiotojų ir žvejų draugijai „Medeina“, o pernai birželį, Vyriausioji tarnybinės etikos komisijai pradėjus tyrimą dėl šio ir kitų nedeklaruotų ryšių, ji tai deklaravo ir vadovavimą draugijai perleido mamai.

Tąkart R. Vaitkevičiūtė sakė, kad draugija nevykdo jokios veiklos.

Aplinkos ministras K. Mažeika sprendimą dėl viceministrės R. Vaitkevičiūtės žada antradienį po pietų.

Ministras pranešė, kad jau paruoštas naujas įsakymas dėl medžioklės lankais.

„Turėsime po pietų pokalbį, kai baigsime darbą Seime, ir priimsime atitinkamus sprendimus“, – žurnalistams Seime sakė K. Mažeika.

Jis teigė matantis viceministrės atsakomybės dėl situacijos, kai jo pasirašytu įsakymu buvo įteisinta medžioklė su lankais.

„Be abejo, tai yra tarybos pirmininkė, kuri turi išanalizuoti visas situacijas ir pateikti ministrui išdiskutuotą poziciją, šiuo atveju buvo praleista pagrindinė proga išdiskutuoti ir atsakyti į visus klausimus“, – kalbėjo ministras.

Jis taip pat pridūrė, kad jau parengtas naujas įsakymas, iš kurio išbraukta galimybė medžioklėje naudoti lankus.

„Likimas toks, kad jau šiandien yra parašytas įsakymas išbraukti tą punktą, kad nekeltume aistrų, nors tas punktas turėjo įsigalioti nuo 2022 metų“, – teigė K. Mažeika.

Be kita ko, jis teigė matantis ir savo atsakomybę dėl susiklosčiusios situacijos.

„Pripažįstu tai, kad pasirašiau, be abejo, galbūt reikėjo aktyviau įsitraukti į Medžioklės tarybos veiklą, galbūt per didelis pasitikėjimas, nes viceministrė medžioklėje turi didelę patirtį, turi turbūt ir mokslinių darbų, ir straipsnių, tai iš tiesų turbūt toje srityje tas pasitikėjimas buvo per didelis, turbūt reikėtų pasidaryt tam tikras išvadas ir man“, – sakė aplinkos ministras.

Jis įsakymą dėl Medžioklės taisyklių pakeitimo, kuriuo nuo 2022 metų būtų įteisinti lankai, pasirašė penktadienį bei teigė, kad sprendimą priėmė Medžioklės taryba, kuriai vadovauja viceministrė R. Vaitkevičiūtė.