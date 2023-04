A. Širinskienė tęsia ginčą su premjere: kaltina mobingu ir persekiojimu

Politikė prašo nutraukti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją tyrimą ir teigia, kad ministrės pirmininkės skundas būtent dėl jos vienos žodžių yra mobingas ir opozicijos narės, Vyriausybės kritikės persekiojimas „pasitelkiant administracinius resursus“.

„Pagaliau. Etikos ir procedūrų komisijai ką tik raštu pasiaiškiau, kodėl O. Šurajevas – patarėjas.

Dar kartą tuo pačiu pasidžiaugsiu, kad gerbiama premjerė turi laiko skundams rašyt“, – feisbuke rašo A. Širinskeinė.

Nesantaika tarp politikių kilo po to, kai I. Šimonytė kreipėsi į Seimo etikos komisiją prašydama paaiškinti A. Širinskienės žodžius, kad ši į skandalą Seime įsivėlusį komiką O. Šurajevą pavadino I. Šimonytės patarėju: tvirtino, kad premjerės patarėjas rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo posėdžiui pirmininkaujančio Jurgio Razmos iš ten išprašytas.

I. Šimonytė neigė, kad koks nors jos patarėjas rėkavo balkone ir paprašė Seimo etikos sargų išnagrinėti A. Širinskienės pasisakymą.

„Ponia A. Širinskienė savo „Facebook“ paskyros įraše 2023 m. kovo 13 d. teigė, jog posėdžio metu įraše neįvardytas premjerės patarėjas neva „rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio Razmos iš ten išprašytas“. Kadangi Seimo rytinio plenarinio posėdžio metu buvau salėje, ne tik kad nemačiau jokio rėkaujančio plenarinių posėdžių salės balkone savo patarėjo, bet ir tvirtinu, kad joks mano patarėjas nebuvo balkone apskritai. Atitinkamai, joks mano patarėjas nebuvo iš balkono išprašytas. Kadangi Seimo nario etikos principai neleidžia Seimo nariui, net jeigu tai yra p. A. Širinskienė, atvirai meluoti ir šmeižti žmonių, maloniai prašau Etikos ir procedūrų komisiją šį incidentą apsvarstyti ir įpareigoti ponią A. Širinskienę viešai atsiprašyti mano patarėjų“, – kreipimesi į etikos sargus rašo ministrė pirmininkė.

Etikos ir procedūrų komisija dėl premjerės kreipimosi nusprendė pradėti tyrimą.

Į skundą atsakė raštu

Pirmadienį A. Širinskienė į premjerės skundą atsakė raštu, jame aiškina žodžio „patarėjas“ reikšmę.

„Atsakant į Gerbiamos Premjerės skundą, pažymėtina, kad žodis „patarėjas“ Lietuvių kalbos žodyne (adresas www.lkz.lt) turi keletą reikšmių, kurių nei viena nėra siejama su neigiama ar įžeidžia konotacija. Patarėju vadinamas: 1) kas pataria, pamoko; 2) tam tikro rango pareigūnas su patariamuoju balsu. Be to, minėtasis žodis gali būti naudojamas asmeniui kalbant su humoru. Tas pats lietuvių kalbos žodynas humorą apibrėžia kaip „švelnų, neįžeidžiantį ko nors pajuokimą; pavaizdavimą to, kas juokinga“, – rašo A. Širinskienė.

Pasak A. Širinskienės, pati premjerė nevengia skambių pasakymų, kad iš O. Šurajevo yra galima gauti patarimų.

„Antai, šių metų kovo 14 d., O. Šurajevui būnant Lietuvos Respublikos Seime, Premjerė Ingrida Šimonytė draugiškai spaudė O. Šurajevui ranką bei juokavo, kad esą „be tavo patarimų niekas nevyksta“. O. Šurajevas tą, beje, džiugiai patvirtino pratęsdamas „Be mano patarimų valstybėje jau niekas nevyksta“, – apie rankos paspaudimą Seime prisiminė opozicijos atstovė.

A. Širinskienė pabrėžė, kad premjerė su O. Šurajevu buvo susitikusi ir Vyriausybėje.

„Apie O. Šurajevą, kaip Gerbiamos Premjerės I. Šimonytės patarėją, viešai pradėta kalbėti po to, kai Premjerė 2022-03-30 į savo darbinę darbotvarkę 16 val. įtraukė susitikimą su O. Šurajevu, o žiniasklaidoje pasirodė komentarai, kad I. Šimonytė ir O. Šurajevas aptaria užsienio politikos bei ekonomikos klausimus.

Per laikotarpį nuo aukščiau nurodyto O. Šuravejo oficialaus priėmimo Premjerės I. Šimonybės kabinete iki dabar „Premjerės patarėjo O. Šurajevo“ klausimas tapo interneto vartotojų „tautosakos“ objektu, leidžiančiu jiems išreikšti kritišką požiūrį į žemą politinę kultūrą, kurią demonstruoja Premjerės I. Šimonytės vedami valdantieji, bei jos suformuotos Vyriausybės (ne)kompetenciją ir (ne)gebėjimus laiku spręsti valstybei aktualius klausimus. Kitaip tariant, O. Šurajevo asmens minėjimas „patarėjo“ kontekste ėmė reikšti pašaipą iš valdančiųjų, jų netinkamo elgesio bei nepritarimą jam. Antai, balandžio 1 d. buvęs Andriaus Kubiliaus atstovas spaudai, žurnalistas ir apžvalgininkas Audrius Bačiulis savo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle rašė „Perspėjimas penktadienio vakarui – alaus bare nesielkit, kaip Šimonytės patarėjas“ ir su šiuo prierašu dalinosi vaizdo įrašu su O. Šurajevu. Taip pat A. Bačiulis įtarinėjo, kad O. Šurajevas galėjo būti paskirtas Gerbiamos Premjerės „Facebook“ paskyros administratoriumi, po to, kai ši vieną vakarą iš savo paskyros prisikomentavo apie maudymąsi tam tikroje dvokiančioje substancijoje.

Tokia pat tendencija stebima ir kitose interneto erdvėse. Antai, portale delfi.lt po straipsniu „Šimonytė siūlytų naujus rinkimus Visagine ir Anykščiuose“ ( https://www.delfi.lt/.../simonyte-siulytu-naujus-rinkimus...) vienas komentatorius, pasivadinęs „Levis“, rašo „O kas šimonytei mestelėjo tokią mintį,ar ne tik jos patarėjas šurajevas riebaluotais plaukais?“ (kalba netaisyta).

Opozicijai priklausantys politikai Seimo nariai Dainius Kepenis, Remigijus Žemaitaitis, Asta Kubilienė bei kiti savo facebook paskyrose reikšdami kritiką Gerbiamos Premjerės I. Šimonytės Vyriausybei taip pat komiką O. Šurajevą vadina „Premjerės patarėju“. Kolegos Remigijus Žemaitaitis bei Dainius Kepenis taip savo paskyrose rašė tą pačią dieną, kai buvo rašytas ir mano Gerbiamos Premjerės etikos ir procedūrų komisijai apskųstas postas (https://www.facebook.com/RemigijusZemaitaitis1/videos/786539779854426; https://www.facebook.com/DainiusKepenls/posts/pfbid0ftyF59JJ37GuukVVSa8uJL8qU5em2btjAkbwNH48csQmJYX4uVNURhF1s2QUpsBl; https://www.facebook.com/Asta.Kubiliene2017/videos/5501805763257051).

Todėl tai, kad Gerbiama Premjerė į etikos ir procedūrų komisiją kreipėsi tik dėl mano vienos pasisakymo, vertinu ne kaip jos nuoširdų norą ginti neva pažeistas jos teises (tokiu atveju būtų kreipusis dėl visų bent jau Seimo narių pasisakymų), bet kaip mobingą mano atžvilgiu ir būtent manęs, kaip aktyvios opozicijos narės ir šios Vyriausybės kritikės, persekiojimą pasitelkiant administracinius resursus. Manytina, kad Gerbiama Premjerė tokiu būdu bando ne tik suvaržyti mano, kaip opozicijos atstovės, teisę reikšti savo nuomonę, tame tarpe – į ją įpinant ir humoristinius pasisakymus, bet ir pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnį, kuris nurodo, kad „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą <...> Draudžiama persekioti už kritiką.“ Dėl to prašau pradėtą tyrimą mano atžvilgiu nutraukti.

Kartu, vertindama Gerbiamos Premjerės keipimąsi į etikos ir procedūrų komisiją prašant ištirti neva mano paskleistą „šmeižtą“, noriu atkreipti Komisijos dėmesį, kad asmens šmeižimas yra nusikalstama veika, aprašyta Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje ir Komisija nėra įgaliota jos tirti, nes nėra ikiteisminio tyrimo institucija. Kaip nurodo 154 straipsnio 2 dalis, už 154 straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. Taigi, Gerbiama Premjerė arba jos patarėjai ir toliau įsivaizduodami, kad jų teisės yra tariamai pažeistos bei yra šmeižimo nusikalstamos veikos sudėtis, galėtų kreiptis į Generalinę Prokuratūrą prašydami ikiteisminio tyrimo mano atžvilgiu pradėjimo.

Baigdama paaiškinimus, noriu paprašyti mane pakviesti į Komisijos posėdį, kuriame bus svarstomas aukščiau aptariamas Gerbiamos Premjerės Ingridos Šimonytės skundas, bei skundą nagrinėti viešai, kadangi jame aptariami klausimai sulaukė didelio rezonanso visuomenėje, o taip pat skunde ir su juo susijusiose aplinkybėse nėra jokių asmens ar kitų duomenų, kurie turėtų būti viešai neprieinami.