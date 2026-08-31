Sinkevičius su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus

„Premjeras su koalicijos partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus“, – BNS sakė Vyriausybės vadovo patarėjas Gedas Salyga.
Darbiniuose pietuose dalyvaus Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga.
Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.
BNS rašė, kad birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė darbą pradėjo liepos 14 dieną.
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