Šimonytė: labai pavojingas take

Vis dėlto, kaip pabrėžia ji, derybos su Aliaksandro Lukašenkos valdomu Minsko režimu yra pavojingas žingsnis, nes būtent to ir siekia nedemokratiškai išrinktas Baltarusijos lyderis.
„Nieko nuostabaus, kad tai eina būtent iš šitų koalicijos partnerių, todėl kad šitie koalicijos partneriai mano, kad reikia draugauti su visokio pobūdžio agresoriais, diktatoriais (…). Tai yra labai pavojingas takelis ta prasme, kad tai yra tai, ko ir siekia Lukašenka“, – penktadienį „Žinių radijui“ komentavo I. Šimonytė.
„Pats užsienio reikalų ministras (Kęstutis – ELTA) Budrys tą labai aiškiai pasakė. Juk po 2020 m. suklastotų ir pavogtų rinkimų režimo legitimumas, mes patys suprantame, koks jis yra. Lukašenka nėra iš tų žmonių, kuriam labai patiktų, kad jo už carą niekas nelaiko ir oficialiai nepripažįsta“, – pridūrė konservatorė.
Kaip skelbta, tęsiantis kontrabandinių oro balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemataitis ne kartą užsiminė apie būtinybę surengti derybas su Minsku politiniame lygmenyje.
Pasak politiko, derybos turėtų būti surengtos bent užsienio reikalų viceministrų lygiu.
Parlamentaras taip pat kritikuoja K. Budrio vykdomą užsienio politiką, neva šis savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes. Be to, „aušriečių“ lyderis neatmetė galimybės Lietuvos diplomatijos vadovui surengti interpeliacijos.
Savo ruožtu pats užsienio reikalų ministras tikino, kad apie derybas politiniame lygmenyje nėra svarstoma. Tokios pozicijos laikosi ir prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, Lietuva pasiruošusi vykdyti pokalbius su Minsku techniniame lygmenyje, bet tai neturėtų pereiti į politinį lygį.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
