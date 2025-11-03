Siekia apriboti erotinių prekių reklamą

Seime kalbama, kad einant į darbą kai kuriems nedrąsu ir akis nuo šaligatvio pakelti.
„Buvo prie Seimo tikrai kažkuriuose stenduose“, – teigė Seimo narė (LSDP) Indrė Kižienė.
„Ištrina bet kokią reklamą mano smegenys, tad į šį dalyką nereikia kreipti dėmesio“, – sakė Seimo narys Laurynas Šedvydis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Seimo narius trikdo erotinių prekių reklamos viešose vietose. Kancleris Algirdas Stončaitis stebisi – tokių prie parlamento rūmų nematęs.
„Aš nesu matęs niekur aplinkui šitame kvartale, niekur nesu matęs“, – tvirtino A. Stončaitis.
Tie, kas matė, įregistravo įstatymo pataisą. Siūlo drausti erotines prekes reklamuoti lauke.
„Lauko reklamos populiarėja. Ant autobusų matome turbūt dažniau ir tų tokių formų įgauna įvairių“, – aiškino Seimo narė (LVŽS) Aušrinė Norkienė.
„Ne vienas Seimo narys gavo ir piliečių laiškų, žinučių ir kreipimosi dėl šios problemos“, – pabrėžė I. Kižienė.
„Būtų gerai, kad neatsidurtume viduramžiuose“, – sakė Seimo narys (LS) Simonas Kairys.
Įstatymo pataisa įregistruota po religinės bendruomenės kreipimosi. „Erotinės reklamos šalia mokyklų, stotelėse ar net socialiniuose tinkluose, vaikų akyse“, – teigė vyras.
Neva jos daro neigiamą įtaką nepilnamečiams – dvasiniam ir doroviniam vystymuisi.
„Reklama, kuri yra televizoriuje, radijuje, turi ir ribojamą laiką, ribojamą amžiaus ženklelį, o viešoje erdvėje, tarkime, autobusų stotelėse ar ant autobusų šio reguliavimo neturi“, – kalbėjo I. Kižienė.
„Imti pavyzdį iš kitų Vakarų šalių, kai prie darželių ir mokyklų tokios fizinės reklamos yra negalimos“, – šnekėjo A. Norkienė.
Verslas tokių kalbų nesupranta.
„Bando mus grąžinti į kažkokius sovietinius laikus, 40 metų atgal, kai žodis seksas viešumoje buvo tariamas su baime ir jis apskritai neegzistavo“, – kalbėjo „Fantazijos.lt“ įkūrėjas Povilas Klusaitis.
„Politikai dažniausiai neturi tokio siekio kažką sureguliuoti. Jų didžiausias siekis yra rasti velnio sėklą, kurią įmetus į viešą erdvę, vyktų diskusija, visuomenė eilinį kartą susipriešintų“, – nurodė S. Kairys.
Medikai sako, kad tiesmukiškos, atviros reklamos neigiamai paveikti jaunuolius iš tiesų gali.
„Galimybė matyti atviro pobūdžio reklamą, toli nueinant – kažkokio intymaus pobūdžio turinį, pornografiją galų gale – turi didelę įtaką jaunuolių ir vaikų psichologinei savijautai, apskritai savo kūno suvokimui. Tačiau mes kalbame apie reklamą, kuri nėra tas pats kaip pornografinis turinys“, – teigė gydytoja Justina Aleksaitė.
Saugikliai – kas galima, o kas ne – erotinio pobūdžio reklamoms ir taip sudėti. Galioja etikos kodeksas, bet sritis slidi.
„Taip, visada būna reklamos, kurios yra taip vadinamos ant ribos. Tokias reklamas yra be galo sunku ir vertinti“, – pabrėžė LIMA valdybos narė Rūta Gaudiešienė.
„Žinote, net ledus pardavinėjant būna, kad kažkam nepatinki. Tai irgi nutinka taip, kad vieniems ar kitiems žmonėms mūsų tos reklamos užkliūva“, – tvirtino „Fantazijos.lt“ įkūrėjas.
Verslas aiškina, kad tarnybos jokių pažeidimų niekada nebuvo nustačiusios.
„Stengiamės rasti tokias dviprasmiškas mintis, kad tų, kurių tas mūsų marketingas neliečia, tai jis būtų ir nesuprastas, o tie, kurie yra mūsų tikslinis klientas, pagautų tą mūsų mintį“, – nurodė P. Klusaitis.
„Reklamų stendai ryškūs, jau žino, kaip parduoti savo prekę, bet manyčiau, kad verslas, verslininkai neturėtų daryti nepilnamečių vaikų savo įkaitais“, – sakė I. Kižienė.
Anot Lietuvos marketingo asociacijos, jei iš tiesų stengiamasi dėl vaikų, dėmesį sutelkti reikėtų ne ten.
„Didžiausias pavojus mūsų vaikams slypi internete. Tai ar nėra, kad mes susifokusuojame į sprendimus, kurie – daug lengvesni, atrodytų lyg matomi, bet aš pati turiu du vaikus ir didysis paslėptas siaubas yra tikrai ne prie mokyklos“, – kalbėjo R. Gaudiešienė.
Didžiausias pavojus mūsų vaikams slypi internete
„Mes įsivaizduojame, kad taip nuo visko turime apsaugoti, ir po to tiesiog tuos vaikus ištiks gyvenimas, kai jiems sukaks 18 metų“, – tikino S. Kairys.
Anot medikų, jei reklama ne tiesioginė, o vaikui klausimų vis dėlto kyla, tai – puiki dingstis pasikalbėti.
„Kaip tik turėtume eiti link tos pusės, kad daugiau kalbame apie lytinį švietimą. Jei tėvams važiuojant su vaikais automobiliu yra pamatoma kažkokia intymios parduotuvės reklama, tai galėtų būti geras kontekstas pokalbiui su vaikais“, – nurodė J. Aleksaitė.
Idėjos riboti reklamą autoriai siūlo įvesti „sveiko proto taisyklę“, kad viešose vietose nepilnamečiams tokios reklamos nebūtų matomos.
Verslas aiškina, kad Lietuvoje ir taip viskas griežtai ribojama. Pavyzdžiui, Skandinavijoje erotinių prekių nusipirkti galima ir prekybos centre.
Naujausi komentarai