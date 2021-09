Šešėlinė Vyriausybė ragina I. Šimonytę net negalvoti apie naujus mokesčius

„Priešingu atveju Lietuvos žmonės, dar nespėję ekonomiškai atsigauti, vėl bus stumiami iš Lietuvos ieškoti geresnių pragyvenimo sąlygų. Lietuvai antra emigracijos banga, kokią patyrėme po 2009 m., bus nepakeliama našta. Panašu, kad konservatoriai ir vėl ketina pasielgti taip, kaip darė būdami valdžioje paskutinį kartą”, – sako šešėlinis premjeras Ramūnas Karbauskis. Jis pabrėžia, kad jau dabar matoma, jog Vyriausybė lėšas naudoja neracionaliai.

„Mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas šiandieninėje Lietuvoje yra nedovanotinas. Lietuvos žmonės neturi būti šios valdžios sprendimų atpirkimo ožiais“, – sako R. Karbauskis ir primena, kad trūksta skaidrumo perkant „auksinius“ namelius nelegaliems imigrantams ir tvoros pasienyje statybose, daug klausimų kelia ir kiti viešieji pirkimai.

Šešėlinės Vyriausybės posėdyje Europos Parlamento narys ekonomistas Stasys Jakeliūnas pristatė ekonomikos situaciją ir prognozes. Pasak jo, sparčiai brangstantis nekilnojamasis ir kitas turtas, augančios prekių ir paslaugų kainos, sparčiau nei aplinkinėse valstybėse auganti skola, struktūrinis nedarbas nesudaro prielaidų optimizmui. Be to, nematyti konkrečių Vyriausybės veiksmų, kurie kompensuotų praradimus, atsiradusius dėl Kinijos rinkos ir Baltarusijos produktų tranzito per Lietuvą sumažėjimo.

Pasak šešėlinio finansų ministro Valiaus Ąžuolo, neigiamus šeimų ekonominės situacijos pokyčius rodo apklausos. Rugpjūtį finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėnesių gyventojai vertino blogiau nei liepą. Anot „valstiečių“, gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerėja, sumažėjo 3 proc. (nuo 23 iki 20 proc.). Kas penktas gyventojas teigė, kad jo finansinė padėtis pablogėjo. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2021 m. rugpjūtį taip pat sumažėjo 3 proc., tad panašu, kad „žmonės nėra užtikrinti savo ateitimi ir valstybėje nesijaučia ekonomiškai saugūs“. Nestabilūs ir pramonės pasitikėjimo indikatoriai, kurie turi tendenciją dar mažėti.

„Planuojami nauji mokesčiai iš esmės reikš didesnę mokestinę naštą visiems Lietuvos žmonėms. Jau dabar matyti, kaip smunka vartotojų pasitikėjimas ir kiti rodikliai, rodantys, kad, jei niekas nesikeis, Lietuvos žmonių laukia labai sudėtingas laikas“, – sako jis.

Įvertinusi pasiūlymus mokestinei reformai bei išanalizavusi ekonominę situaciją šalyje, LVŽS šešėlinė Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo ragina I. Šimonytės Vyriausybę daugiau dėmesio skirti ekonomikos gaivinimui, žmonių pajamų augimui, naujų rinkų paieškoms, atsisakyti planų kelti mokesčius bei didinti jų skaičių.