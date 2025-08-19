Seimo konservatoriai surinko parašus Gintauto Palucko apkaltai

„Apkaltos komisijos sudarymas bus vienas pirmųjų išbandymų naujai besiformuojančiai valdančiajai daugumai. Rudens sesijos pradžioje matysime, kas svarbiau – priesaika ir Konstitucija ar tęsti įstatymų nesilaikymo dangstymą“, – kalbėjo konservatorių frakcijos vadovas.
Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.
Pasak M. Lingės, juos padėjo didžioji dalis konservatorių bei Liberalų sąjūdžio politikų, taip pat Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentarė Agnė Širinskienė.
Parašus didžiausia opozicinė partija pradėjo rinkti praėjusią savaitę.
Seimo nariai dėl apkaltos proceso G. Paluckui inicijavimo turėtų apsispręsti eilinės parlamento rudens sesijos metu, kuri prasidės rugsėjo 10 dieną.
M. Lingė jau anksčiau yra sakęs, jog yra ne viena priežastis manyti, kad G. Paluckas „sulaužė priesaiką, pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, sąžiningumo principą, nevykdė įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, delsdamas visiškai atlyginti jam teismo priteistą padarytą žalą“.
Konservatorių inicijuojamame dokumente taip pat teigiama, jog yra pagrindo manyti, kad ekspremjeras, eidamas Seimo nario pareigas ir tuo pačiu metu sistemingai spręsdamas savo privataus verslo klausimus, siekė asmeninės naudos sau ir taip šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad ekspremjeras yra nutaręs ilgainiui apskritai trauktis ir iš politikos.
