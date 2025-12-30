Seime į pirmąjį posėdį renkasi dėl LRT įstatymo pataisų diskutuosianti darbo grupė

„Tarybos salėje 11 val. kviečiame į pirmą organizacinį darbo grupės posėdį“, – išvakarėse vykusiame Seimo valdybos susitikime kalbėjo parlamento vadovas Juozas Olekas.
Minėtai darbo grupei pirmininkaus J. Olekas, ją sudarys iš viso 12 politikų: dar šeši valdantieji, keturi opozicijos atstovai ir vienas Mišrios Seimo narių grupės politikas.
Joje taip pat bus penki žiniasklaidos atstovai, po vieną iš Medijų tarybos, LRT žurnalistų iniciatyvinės grupės, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Interneto žiniasklaidos ir Regionų žiniasklaidos asociacijų.
Opozicija į darbo grupę taip pat siūlė įtraukti prieš valdančiųjų pataisas pasisakiusią bei mitingus prie Seimo dėl jų organizavusią Žurnalistų profesionalų asociaciją.
Tačiau, pasak J. Oleko, asociacija yra Medijų tarybos dalis, o šios organizacijos atstovas jau yra įtrauktas į darbo grupę.
Žurnalistų profesionalų asociacijos teigimu, toks sprendimas pademonstravo, kad valdantieji „nesiekia jokios konstruktyvios diskusijos ir neatsisako savo pirminių tikslų – politizuoti LRT po Naujųjų metų“, o darbo grupė suformuota taip, kad didžiąją dalį jos balsų turėtų valdančiųjų Seimo narių atstovai.
„Žurnalistų sąjunga, Internetinės žiniasklaidos asociacija, Regionų žiniasklaidos asociacija taip pat yra Medijų taryboje, bet tai netrukdė jų traukt į Seimo darbo grupę“, – teigė asociacijos narė, naujienų portalo „15min“ Tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė.
Pagal Seimo valdybos sprendimą, įstatymo projektą darbo grupė turės paruošti iki vasario 13-osios.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Seimo frakcijų lyderiai Prezidentūroje susitiko su Gitanu Nausėda. Po šio susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Valdantieji planavo dar gruodžio viduryje skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opozicijos atstovai, siekdami vilkinti pataisos priėmimą, paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis taikė parlamentinę filibusterio taktiką, jie registravo apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai pataisai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
