 Šalies vadovas susitiks su kandidate į sveikatos apsaugos ministres Marija Jakubauskiene

Šalies vadovas susitiks su kandidate į sveikatos apsaugos ministres Marija Jakubauskiene

2025-09-01 06:42
BNS inf.

Šalies vadovui Gitanui Nausėdai tęsiant susitikimus su kandidatais ministrus, pirmadienį Prezidentūroje lankysis kandidatė į sveikatos apsaugos ministres Marija Jakubauskienė.

Marija Jakubauskienė ir Gitanas Nausėda
Marija Jakubauskienė ir Gitanas Nausėda / R. Riabovo/BNS nuotr.

Paskirtajai premjerei socialdemokratei Ingai Ruginienei formuojant naują Ministrų kabinetą, prezidentas jau susitiko su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, švietimo ministre Raminta Popoviene, „aušriečių“ kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu ir „valstiečių“ kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinu Grikšu.

Prezidentūros teigimu, K. Budrys ir D. Šakalienė gali tęsti darbą, tą daryti „iš esmės“ gali ir R. Popoviene. Dėl kitų kandidatų prezidentas savo sprendimą žada vėliau.

Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.

Nauja Vyriausybė formuojama po ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.

Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens Sesijos pradžios.

Šiame straipsnyje:
Marija Jakubauskienė
sveikatos apsaugos ministrė
kandidatai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų