S. Skvernelis: galbūt esant mūsų Vyriausybei nelegalių migrantų krizės nebūtų buvę

Paklaustas, ar jis vietoje dabartinės Vyriausybės būtų sustabdęs nelegalių migrantų krizę, S. Skvernelis atsakė: „Klausimas kas būtų, jeigu būtų. Galbūt mūsų Vyriausybei esant tos krizės būtų nebuvę. Tik spėlionės. Bet dabar mes turime tokią realią situaciją, valstybei reikia ryžtingų žingsnių, reikia ryžtingai tvarkytis. Jeigu patys Vyriausybės nariai kalba apie kažkokį karą, vykstantį mūsų pasienyje, tai priemonės turi būti adekvačios. Tos priemones naudojamos pavėluotai, labai dažnai net neproporcingai. Net ir šiandien man atrodo, kad tie įstatymų projektai, kurie teikiami neeilinei sesijai, kelia nemažai klausimų, ar tikrai tai tos priemonės, kurios turėtų būti taikomos“.

Kalbėdamas apie A. Bilotaitę, S. Skvernelis kritikavo jos sprendimų nebuvimą: „Galima kritikuoti ir sprendimų nebuvimą, pavėlavimą, tam tikrą chaosą. Prisiminkime nuo pat pradžių migrantų stovyklų rengimą, komunikavimą su žmonėmis, žmonių, kurie turi baimę, nerimą, veiklos pavadinimą antivalstybine ir daugelį kitų dalykų, tvoros pseudopastatymą ir panašiai. Tą patį buvo galima pasakyti apie pandemijos valdymą, susijusį su Vidaus reikalų sistemos veikla. Tokią nuomonę aš išsakiau, aišku, tokia nuomonė yra opozicijos atstovo“.

Anot Seimo opozicijos lyderio, konservatorių partijoje yra kitų asmenų, galinčių eiti Vidaus reikalų ministro pareigas: „Aš manau, tikrai yra patyrusių žmonių, kurie demonstruoja ryžtą. Aš nenorėčiau kištis ir primetinėti, bet NSGK pirmininkas tikrai pakankamai aktyviai iniciatyvas rodo. Komiteto pirmininkas, manau, tikrai padeda Vyriausybei spręsti šitą krizę. Žmonių konservatorių partija tikrai turi pakankamai daug, kurie turintys patirtį, vadybinius gebėjimus, ryžtą, norą šitą poziciją užimti. Bet šiaip, kaip minėjau, tai yra jų reikalas, jų apsisprendimas. Galima nieko nekeisti, galima beatodairiškai ginti. Ir aš savo ministrus gindavau“.

Mes turime ministrę ir jai reikia padėti, tegul dirba.

Vis dėlto Seimo NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nesutiko su S. Skvernelio išsakyta kritika A. Bilotaitei: „Mes turime ministrę ir jai reikia padėti, tegul dirba. Aš ir komiteto vaidmenį šitoje vietoje matau kaip paramą – politinę ir patarimų. Pirmieji apie tvorą kalbėt pradėjo būtent NSGK nariai, būtent mes ir pradėjom pirmieji kalbėti. Pradžioje būdavo daug skepsio, būdavo rezervuoto požiūrio, o šiandien visa tai tampa realybe. Reiškia, ir parlamente gali gimti idėjų, kurios gali virsti kūnu. Šitame etape reikia padaryti viską, kad ministrė kaip operacijų vadovė jaustų politinę paramą, mes neturime blaškytis, o padėti valdyti krizę“.

„Taip, iš tiesų, tam tikri dalykai kaip tvoros diegimo tempai ir manęs netenkina. Bet vėlgi – nesiblaškykim ir nežiūrėkim, kas ką padarė, kas ko nepadarė. Dabar mažiausiai viso to reikia. Dabar reikia iš tikrųjų judėti ties tais projektais. Pavyzdžiui, mes, kaip komitetas, ką ir penktadienį darysim į komiteto posėdį pakvietę merus, klausim jų, ką gali padaryti centrinė valdžia geriau, kad savivalda ir bendruomenės draugiškiau žiūrėtų į galimybę už tam tikrą paramą iš Vyriausybės pagelbėti dėl nelegalių migrantų laikino apgyvendinimo naštos. Tai – irgi svarbus dalykas, irgi gali būti parlamentarų lyderystė. Lygiai taip pat mes turėsime rimtą sprendimą dėl stacionarios tvoros, kurį irgi svarstysim ne tik komitete, bet ir Seime“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Anot L. Kasčiūno, jį tenkina A. Bilotaitės darbas: „Aš manau, kad ji turi eiti tas pareigas ir mes jai turime padėti“.

S. Skvernelis aptarė A. Bilotaitės sprendimą leisti prieš nelegalus naudoti jėgą ir į Lietuvą juos įleisti tik per pasienio kontrolės punktus: „Tai yra vienas iš sprendimų, kuris padarytas. Jis, kaip minėjau, padarytas gerokai pavėluotai. Nenoriu būti blogu pranašu, tikiuosi, kad tas sprendimas bus tvarus ir ilgalaikis, bet, žinant ribotus resursus, gali būti visko. Jeigu ana pusė pakeis taktiką, tas grupes skaldys į mažesnes ir išdėstys juos per visą beveik 700 kilometrų ruožą, tai tada tikrai nebeužteks tų resursų. Dėl to vien šio sprendimo neužtenka, turi būti kiti sprendimai, o ar tie sprendimai bus adekvatūs ir pamatuoti, matysime, kai matysime projektus, kuriuos teikia Vidaus reikalų ministerija ar Krašto apsaugos ministerija“.

„Iš esmės reikėtų vertinti aplinkybes, ar tokiai krizei šalis yra pasiruošusi, tada vertinti savo gebėjimus, pajėgumus, resursus ir priimti tam tikrus vienokius ar kitokius sprendimus. Dabar, kada jau sprendimai yra padaryti ir ta krizė atėjo... Iš tiesų reikėjo daryti labai ryžtingus žingsnius, kai tik pamatėm, kad tai nėra tradicinė migracijos krizė, o kitos valstybės suplanuotas nelegalus srautas, žmonių gabenimas. Reikia imtis adekvačių priemonių: žmonių resursų sustiprinimas prie valstybės sienos, panaudojant krašto apsaugos sistemą, įvedant sienos priedangą, o tam reikalingas ypatingas teisinis režimas, aš kalbu apie nepaprastosios padėties įvedimą pasienio ruože“, – teigė Seimo opozicijos lyderis.

Šiandien, kai jau jie skaičiuojasi grįžtančius atgal nelegalus, mes rodom, kad mes galime būti efektyvūs.

S. Skvernelis taip pat kritikavo Vyriausybės sprendimą nelegalių migrantų stovyklas išskaidyti po savivaldybes, skatino valdžią kalbėtis su bendruomenėmis: „Ieškoti sutarimo, ieškoti sprendimo, neslėpti nuo jų, priimti ryžtingus žingsnius, kur apgyvendinti. Lygiai taip pat svarbu aktyvus darbas diplomatiniame lygmenyje su partneriais, kurie turi kažkokių realių svertų ir kontaktų su tomis trečiosiomis šalimis, to mes tikrai patys negalime padaryti. Matėme, kad pastangos, kurias dėjo užsienio reikalų ministras, nedavė rezultatų, kadangi mūsų interesai su Iraku turbūt visiškai skirtingi. Būtų galima paminėti ir reikalingus pirkimus. Ekstremali situacija yra seniai paskelbta ir viešųjų pirkimų įstatymai leidžia daryti supaprastintas procedūras laikantis įstatymų“.

„Ką Aliaksandras Lukašenka yra grasinęs dėl nelegalių migrantų, kad jis nebevaldys sienos, yra vienas dalykas, bet tikrai nėra taip padaryta – siena ne tik atvira, bet dar ir organizuojamas tas visas srautas į Lietuvą. Lygiai tas pats – jis paminėjo, ką reikia įvertinti labai rimtai, kad bus siunčiami ginkluoti kovotojai, kurie „atkeršys“ už šeimų patiriamus nepatogumus. Lygiai tas pats dėl kontrabandos, kuri yra viena iš esminių problemų kalbant apie visos Europos Sąjungos ekonominių interesų apsaugą. Šiuo atveju tie kroviniai turi būti ypač atidžiai tikrinami. Aišku, galimas nutraukimas, bet tada Vyriausybė turi vertinti, kiek tokie sprendimai, kuriuos priims ne Lietuva, kadangi tai yra sankcijos, o Europos Sąjunga, atsilieps mūsų biudžetui. Bet patikras šitų krovinių iš tikrųjų reikia daryti itin preciziškai, nes gali būti visko, ne tik kontrabandos“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Anot L. Kasčiūno, nors trąšos iš Baltarusijos į Lietuvą vis dar keliauja, bet gali būti uždraustos: „Mes pradėjom tą procesą. Tai gali būti tik laiko klausimas. Tai signalas ir A. Lukašenkai – tegul susiskaičiuoja, ar jo organizuojami nelegalios migracijos srautai verti tokių ekonominių praradimų. Mes turim turėt atsaką į tai, mes esam NATO, Europos Sąjungos valstybė, mes turim parodyti, kad mūsų valstybingumas gali būti efektyvus. Manau, kad šiandien, kai jau jie skaičiuojasi grįžtančius atgal nelegalus, mes rodom, kad mes galime būti efektyvūs. Bet, be abejo, reikia ruoštis įvairiems scenarijams ir parengtis pasienio ruože turi būti stipresnė, dėl to gerbiamam Sauliui pritariu. Svarstymai dėl nepaprastosios padėties turi būti rimti. Aš tikiu, kad situaciją gali pagerinti kitos savaitės posėdis, kai mes suteiksime galimybę kariuomenei turėti didesnius įgaliojimus. Tada mes turėsime didesnį pastiprinimą prie pasienio iš kariuomenės pusės. Manau, tai gali spręsti kai kuriuos dalykus. Pažiūrėkime, kaip veikia dabar priimtas mechanizmas, pastiprinkime jį, priimkime rimtus sprendimus dėl fizinio barjero ir tada mes jau visai kitokiomis akimis galėsime žiūrėti į šitą krizę“.