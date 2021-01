S. Gentvilas: eiliniams AAD inspektoriams skelbiami konkursai, vadovams – ne

„Deja, matome, kad AAD vadovybės komanda yra suformuota ne konkursų būdu, ir tai kelia nerimą, nes visiems eiliniams inspektoriams šiuo metu skelbiami konkursai, jų darbo vietų neužpildyta per 70. Tuo tarpu vadovaujančių pareigūnų korpusas yra suformuotas be konkursų, neproporcingai išplėstas, tą yra pastebėjusi ir Valstybės kontrolės ataskaita, kad eilinių pareigūnų skaičius yra masiškai neužpildytas, tuo tarpu vadovaujančių pareigybių skaičius yra plečiamas ir net, sakyčiau, neproporcingai premijuojamas“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė S. Gentvilas, atsakydamas į „valstietės“ Ligitos Girskienės klausimą.

Ministras sakė gaunantis iš darbuotojų skundų dėl priemonių, kurių imamasi prieš juos.

„Gaunu skundus iš darbuotojų dėl priemonių, kurių imamasi prieš juos, bet konkrečiai reikėtų pastangas sutelkti į išorę, į valstybinę kontrolę, kurią tikrai reikia taikyti neselektyviai, bet prieš visus“, – sakė S. Gentvilas.

„Praeitą vasarą buvo toks atvejis, kai buvo sustabdyta žemės ūkio bendrovių kontrolė, nors ji buvo numatyta mokestiniuose planuose. Tą atvejį tikrino Antikorupcijos komisija. Mano žiniomis, tą dieną, kai tapau ministru, kontroliuojančiam pareigūnui buvo pasakyta, kad galite tęsti kontrolę, nes ji buvo sustabdyta. Man tokie atvejai, kai pavedimais buvo stabdoma kontrolė, nepriimtini“, – nurodė aplinkos ministras.

Penktadienį S. Gentvilas pranešė pasirašęs įsakymą keisti AAD struktūrą.

„Ji keičiasi artimiausiu metu. Bus atsisakoma departamento brangiausių specialistų – naujos vadovybės patarėjų, kurių atsirado balandį net trys. Vėliau buvo įsteigtas ištisas Komunikacijos skyrius, kuris prilygsta ministerijos komunikacijos skyriui“, – anksčiau sakė S. Gentvilas.