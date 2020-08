S. Cichanouskaja: nenorime daugiau gyventi baimėje ir mele

„Mūsų bendras tikslas paprastas – nenorime daugiau gyventi baimėje ir mele. Norime to, į ką teisę turi kiekvienas žmogus pasaulyje – teisę gyventi, nebūti sumuštiems gatvėje, teisę nepatekti į kalėjimą be teismo ir teisę teisę į demokratinius, skaidrius rinkimus“, – Vilniuje per spaudos konferenciją sakė ji.

Kandidatė reikalavo, kad Baltarusijoje būtų surengti skaidrūs, sąžiningi rinkimai.

Baltarusijos opozicijos kandidatė prezidento rinkimuose S. Cichanouskaja į Lietuvą atvyko praėjusios savaitės pradžioje po prezidento rinkimų Baltarusijoje.

Lietuvoje moteris kurį laiką buvo saviizoliacijoje, vėliau jai atliktas koronaviruso testas, jis buvo neigiamas.

Būdama Vilniuje S. Cichanouskaja kreipėsi į Europos šalių vadovus ragindama nepripažinti balsavimo rezultatų Baltarusijoje ir pažadėjo, kad jos inicijuota Koordinacinė taryba nedelsdama paskelbs naujus rinkimus su stebėtojais iš užsienio.

UŽDARYTI >











































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

S. Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje | 23 nuotr.



















Prezidento rinkimai Baltarusijoje vyko rugpjūčio 9 dieną. Autoritariniam lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai lojali centrinė rinkimų komisija paskelbė, esą jis laimėjo rinkimus surinkęs per 80 proc. balsų, o S. Cichanouskaja tegavo apie 10 procentų. Opozicija ir Vakarų valstybės tvirtina, kad rezultatai buvo suklastoti. Šalyje kilo masiniai protestai, streikai. Per keletą dienų pareigūnai suėmė kelis tūkstančius protestuotojų, dalį jų jau paleido. Pranešama apie pareigūnų smurtavimą prieš juos.