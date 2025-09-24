Ruginienė susitiks su kandidatu į kultūros ministrus besipiktinančia bendruomene

Tai BNS patvirtino politikės atstovas Ignas Dobrovolskas.
„Paskirtoji premjerė susitiks su kultūros bendruomenės atstovais norėdama išgirsti jų nuogąstavimus, padiskutuoti, kaip būtų galima atliepti jų poziciją“, – BNS sakė jis.
I. Ruginienės ir kultūrininkų susitikimas įvyks jų rengiamo protesto išvakarėse.
Bendruomenės akcija vyks ketvirtadienį prie Prezidentūros. Jie taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė apie 40 tūkst. žmonių.
„Kultūros ministerija nėra žetonas, kurį galima keisti kovoje dėl politinės naudos. Kultūra yra gyva tautos atmintis, jos demokratinių vertybių pagrindas ir tiltas, jungiantis jos praeitį su ateitimi, svarbi visuomenės atsparumo propagandai ir kovos su dezinformacija prielaida“, – rašoma peticijoje.
Kultūrininkai taip pat ragina socialdemokratus užtikrinti, jog „ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politikos formavimą ir sąžiningumas yra įrodyti“.
Pats I. Adomavičius sako, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė.
Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.
