 Iš Registrų centro pavogti užsienio reikalų ministro ir jo šeimos duomenys

Iš Registrų centro pavogti užsienio reikalų ministro ir jo šeimos duomenys

2026-05-30 16:24
Paulius Perminas (BNS)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad iš Registrų centro buvo pavogti ir jo duomenys, įžvelgia priešiškų subjektų interesą.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr., R. Riabovo/BNS nuotr.

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„Taip, ir šeimos narių taip pat. Tie duomenys, kurie yra registre“, – žurnalistams šeštadienį sakė ministras, paklaustas, ar jo duomenys buvo pavogti.

Pagal tai, ką vertina tarnybos, tie duomenys buvo perimti ir yra priešiškų subjektų dispozicijoje.

Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Pasak K. Budrio, neramina tai, jog kažkas galimai turi interesą didelį kiekį duomenų panaudoti prieš šalį nukreiptiems veiksmams.

„Pagal tai, ką vertina tarnybos, tie duomenys buvo perimti ir yra priešiškų subjektų dispozicijoje“, – tikino jis.

Nuo duomenų vagystės taip pat nukentėjęs prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jog galima tvirtinti, kad tai – „priešiškų valstybių veikla“.

Duomenis taip pat prarado kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų, kaip sakė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis, ir dalis žvalgybos pareigūnų.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio, pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras. Kaip penktadienį tvirtino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, duomenų vagystė atskleista, vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl departamentas domisi jo turtu.

Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
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Registrų centras
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Komentarai

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Anonimas
Tai dabar ne vienas blogietis Žemaitaitis bus?Grunskienei nusimato daug darbo.O kaip jaučiasi mūsų premjerė?
2
0
Va \\..//
tia tia,dabar viską žinosim apie "ministerį" ir kada Kalininigrado sr.per 2-3 val."nušluos",va tei pruoto buokštas,Lietuvos "pasididžiavimas" tokiu "galiūnu".____Tik įdomu į kurią pusę savo kumpius neš tas "galiūnas",kai Lietuvai košės privirs.
3
-1
cha
nereikia slėpti savo nelegalių turtų ir niekas nevogs
3
0
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