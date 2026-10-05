Regionų partija į Vilniaus meres kelia teismui Ritą Miliūtę skundusią Salininkų seniūnaitę

Apie tai V. Fominienė-Salemonė pasiskelbė savo „Facebook“ paskyroje.
„Aš ateinu iš žmonių. Ne iš didžiojo politinio elito, ne iš uždarų politinių kabinetų ir ne iš sistemos. Esu paprasta. Bet neprasta. Puikiai suprantu, kad meras negali vienas išmanyti kiekvienos miesto gyvenimo srities. Ir neturi. Tam yra kompetentinga komanda, miesto taryba, savivaldybėje dirbantys savo sričių specialistai. Į šį kelią einu ne viena – einu su komanda“, – teigia ji.
V. Fominienė-Salemonė taip pat yra Regionų partijos Vilniaus miesto Naujininkų-Rasų skyriaus pirmininkė.
Ji teismui buvo apskundusi policijos sprendimą žurnalistės, visuomenininkės Ritos Miliūtės atžvilgiu nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, nes padaryta veika neturėjo administracinio nusižengimo požymių.
Kaip rašė BNS, R. Miliūtė šių metų balandžio 8 dieną per protesto akciją „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“, vykusią prie Seimo, ant scenos sakydama kalbą viešai parodė necenzūrinį gestą – iškeltą dešinės rankos plaštakos vidurinį pirštą, nukreiptą į Seimo pusę. Tuomet ji teigė, kad valdančioji dauguma yra teisiškai neraštinga, neturi kompetencijos valdyti valstybės.
V. Fominienė-Salemonė teigė, kad tokiu elgesiu R. Miliūtė padarė jai neturtinės žalos, pažeidė viešąją tvarką ir žmonių rimtį.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas rugpjūčio 7 dieną nutraukė administracinę teiseną R. Miliūtės atžvilgiu, nes padaryta veika neturėjo administracinio nusižengimo požymių.
Seniūnaitė šį policijos sprendimą apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismui, tačiau šis rugsėjo 30 dieną skundą atmetė.
Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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