Ragina Žemaitaitį keisti retoriką

„Apie tai (retorikos keitimą – ELTA) mes kalbėjome, ar ta retorika pasikeis – artimiausiu metu matysime. Niekas neprašo, kad žmogus pasikeistų, suformavo jau tokį, kokį suformavo. Nežinau, dėl ko susiformavo tokia asmenybė“, – pirmadienį žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis.

„Tai yra vienas iš koalicijos partnerių ir jo žodžiai nėra Remigijaus Žemaitaičio žodžiai. Tai yra ir „Nemuno aušros“ politinis pareiškimas, ir gali būti traktuojama kaip visos koalicijos nuomonė – o taip nėra. Dėl to reikėtų ne tik keisti retoriką, bet kalbėti atskirais faktais ir pasakyti, kad tai yra „Nemuno aušros“ nuomonė“, – pridūrė jis.

Visgi, Seimo pirmininkas akcentuoja, kad jo vedama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ reaguos kas kartą, kai R. Žemaitaitis peržengs „raudoną liniją“.

„Į tą nuomonę mes reaguosime, kai tai lies nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimus. Jeigu kolegoms socialdemokratams atrodo, kad nereikia reaguoti – tai jie pasirinko tokią poziciją“, – dėstė S. Skvernelis.

„Kada peržengia (raudoną liniją – ELTA), mes ir pasakome. Tai yra politinių partijų sakomos pozicijos ir jeigu jos skiriasi, jos ir bus komentuojamos. Bet ar jos skiriasi, ir kiek skiriasi – yra noras, kad tai būtų aptarta koalicinėje taryboje, o ne pasakomi viešojoje erdvėje. Mes visada reaguosime į visus pareiškimus, kurie yra prieštaraujantys mūsų partijos „Vardan Lietuvos“ programinėse nuostatose nustatytiems principams“, – akcentavo jis.

Tačiau Seimo pirmininkas neskuba vertinti koalicijos tvarumo. Pasak jo, tai, kiek tvirta yra valdančioji dauguma, pasimatys prasidėjus pavasario Seimo sesijai.

„Tas tvarumas matysis kovo 10 d., kada reikės Vyriausybės projektus priiminėti Seime. Mums labai svarbūs pažadai, kuriuos išsakėme rinkimų metu, jie buvo įtvirtinti tiek koalicijos sutartyje, tiek Vyriausybės programoje. Jeigu tie pažadai nebus vykdomi – tada galime kalbėti apie netvarią koaliciją“, – tikino S. Skvernelis.

„Dėl viešų pareiškimų tiek vidaus politikos, tiek užsienio politikos klausimais – apsikeitėme nuomonėmis, kad kalbėjimas turi būti atsakingas, nes tai yra vertinama ne tai, kad atskiro koalicijos partnerio, bet Lietuvos valdžios pozicija“, – pabrėžė politikas.

Seimo vicepirmininko klausimą aptars prieš pavasario sesiją

Koalicinėje taryboje neaptarus Seimo vicepirmininko klausimo, S. Skvernelis tikina, kad jis bus svarstomas artėjant pavasario sesijos pradžiai.

„Mes sutarėme, kad klausimus svarstysime koalicinėje taryboje, šioje to klausimo nebuvo. Tačiau kada artėsime prie kovo 10 d., šis klausimas atsiras koalicinėje taryboje ir po jos išsakysime savo pozicijas“, – kalbėjo S. Skvernelis.

„Esame aptarę ne frakcijoje, o partijoje, nuomonės nekinta, bet dabar aš nenorėčiau grįžti į tą pačią situaciją, kurioje jau buvome. Aptarsime koalicinėje taryboje ir bus labai svarbu išgirsti ir didžiųjų partnerių nuomonę, ieškosime sprendimų, kurie geriausiai atitiktų Lietuvos interesams“, – pridūrė jis.

Dar sausį S. Skverneliui užsiminus, jog koalicijos lyderiai buvo aptarę „Nemuno aušros“ lyderio galimybes tapti Seimo vicepirmininku, R. Žemaitaitis Eltai teigė, kad „aušriečiai“ gali pasiūlyti ir kitą kandidatą į minėtas pareigas. Ultimatumus dėl pastarojo posto kėlęs politikas pabrėžė – iš esmės svarbiausia, ne kuris frakcijos narys taps Seimo vicepirmininku, o tai, jog buvo „demaskuota netiesa“.

Pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio metu dalis valdančiosios daugumos atstovų išsakė savo priekaištus dėl valdančiosios daugumos partnerio, „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio retorikos. Tuo metu premjeras Gintautas Paluckas sakė, kad posėdyje nebuvo poreikio priimti jokių sprendimų, susijusių su diskusijas keliančiais „Nemuno aušros“ pirmininko pareiškimais. Vyriausybės vadovo teigimu, valdančioji dauguma yra tvari ir pasirengusi tęsti darbą.

R. Žemaitaitis reiškė viešą kritiką Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai, o Seimo pirmininkui S. Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, „aušrietis“ pareiškė nematąs prasmės to daryti.

R. Žemaitaitis taip pat susitikimuose su rinkėjais kritiškai atsiliepė apie prezidentą Gitaną Nausėdą, tikindamas, esą šalies vadovas siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami. Be to, G. Nausėda akcentavo, jog „aušriečių“ pirmininkas už tokias kalbas ir gąsdinimus „turėtų sėsti į teisiamųjų suolą“.

R. Žemaitaitis netruko sureaguoti į tokius pareiškimus – anot Seimo nario, tokia Prezidentūros laikysena gali būti vertinama kaip politinis persekiojimas.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas kelissyk kartojo, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi. Be to, sulaukdamas raginimų sukontroliuoti nerimstančius koalicijos partnerius, ministras pirmininkas pareiškė neketinantis to daryti.