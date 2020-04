R. Karbauskis kirto: kuo Lietuvoje blogiau – tuo geriau konservatoriams

„Rytoj visa opozicijos propagandos struktūra mėgausis eteriu – puls ir kaltins valdančiąją daugumą ir Vyriausybę. Sakys, kokia bloga valdžia ir neteisingi jos sprendimai, nors grėsminga situacija valdoma, tendencijos dėl COVID-19 grėsmių tikrai geros, švelninami karantino apribojimai, kompensuojami dėl to atsiradę nuostoliai. Tik tokiu, destruktyvaus oponavimo, būdu opozicija gauna taip trokštamą dėmesį. Kuo Lietuvoje blogiau – tuo geriau konservatoriams. Tai jau tapo politinės realybės dalimi, apie kurią nesinori kalbėti, bet tenka, kad visuomenė nemanytų, jog visi politikai tokie, kaip jie“, – savo feisbuko paskyroje teigia R. Karbauskis.

Pasak jo, valdantieji opozicijos inicijuojamame Seimo neeiliniame posėdyje nedalyvaus.

„Suprantu, kad Gabrieliui Landsbergiui rūpi tik rinkimai ir jis pasiruošęs rizikuoti viskuo, kad tik gautų papildomą dėmesį. Dėl jo opozicijos lyderis yra pasiruošęs paaukoti bet ką, net ir savo frakcijos kolegų, kitų Seimo narių, jų padėjėjų, Seimo darbuotojų, jų visų šeimų narių, o galų gale ir visų Lietuvos žmonių sveikatą. Matydami šį opozicijos veidmainiškumą ir manipuliacijas, kurias kurti, deja, jie turi daugiau laiko, nei ruoštis konstruktyviems posėdžiams, valdančioji dauguma rytoj Seimo posėdyje nedalyvaus. Galiu užtikrinti, jog Seimo dauguma, Vyriausybė deramai atlieka savo pareigas ir toliau nenuilstamai rūpinsis Lietuvos žmonių saugumu ir gerove“, – teigė jis.

R. Karbauskis pateikia daugiau detalių, kodėl valdantieji nusprendė vis dėlto nedalyvauti ketvirtadienio posėdyje. Pasak jo, Seimo dauguma, įvertindama galimas grėsmes dėl COVID-19, besitęsiantį karantiną, bet kartu ir akivaizdžiai gerėjančią situaciją, priėmė sprendimą, jog Seimo posėdžiai vyks nebe kartą per dvi savaites, kaip buvo vos tik paskelbus karantiną, o kartą per savaitę ir dvigubai didesniu krūviu, nei būna įprastomis Seimo plenarinių posėdžių dienomis.

„Daryti vieną intensyvią posėdžių dieną kartą per savaitę nuspręsta dėl to, kad į Seimą atvažiuoja Seimo nariai ir jų padėjėjai iš visos Lietuvos, tad susirgus vienam iš jų, kiltų grėsmė daugybei žmonių, jų šeimos nariams ir dar – klastingas virusas pasiektų daugybę miestų ir miestelių. Žinant, jog koronaviruso inkubacinis laikotarpis žmogaus organizme užima apie savaitę, pasirinktas vieno posėdžio per savaitę variantas leidžia sumažinti riziką į Seimo posėdį ateiti žmonėms sergantiems COVID-19. Seimo salėje darbo sąlygos neleidžia laikytis nei atstumo, nei žmonių skaičiaus reikalavimų, todėl rizika tapti dar vienu koronaviruso užkrėtimo židiniu yra nemaža“, – teigė jis.

„Atrodo, kad visi dėl to sutarėme, ypač matydami, jog Vyriausybė bei Seimas ir tokiomis sąlygomis gali užtikrinti kokybišką darbą ir paramą medikams, pagalbą žmonėms ir verslui. Tačiau konservatoriai nebūtų konservatoriais, jei nebandytų vykdyti absoliučios destrukcijos. Antradienio rytą vykusioje Seimo seniūnų sueigoje opozicija, vadovaujama Gabrieliaus Landsbergio, jau matydama, kad darbas Seime vyks vieną dieną per savaitę, paprašė opozicijos teikiamus klausimus įkelti į darbotvarkę, kas bendru sutarimu ir buvo padaryta. Po valandos, prasidėjus antradienio Seimo plenariniam posėdžiui, jie pranešė, jog savo klausimų jie nepateikinės, nors jie jų pačių prašymu jau buvo įtraukti į darbotvarkę. Taigi Seimas antradienį baigė posėdį jų neapsvarstęs, o konservatoriai, pasinaudoję Seimo statute numatyta galimybe, surinko reikiamą Seimo narių parašų skaičių, kad ketvirtadienį, t. y. rytoj, vyktų posėdis, skirtas specialiai jų klausimams, kurių didelė dalis yra populistiniai, gražiai skambantys, bet praktiškai neįgyvendinami. Be to, jų netenkina ir Vyriausybės išsamios informacijos apie darbus ir planus pateikimo būdas – jie nori ministrą pirmininką ir ministrus rytoj matyti gyvai Seime ir juos „apklausti", tiksliau, atimti iš jų ir taip brangų laiką bei kelti grėsmę jų sveikatai ir galėtų pasipuikuoti eilinėms patyčiomis bei žeminimu“, – sako R. Karbauskis.

R. Karbauskis teigia, kad tokiu savo elgesiu opozicija, kuriai dabar vadovauja G. Landsbergis, dar sykį pademonstravo, kad ne Seimo posėdžių kokybė ir konstruktyvumas jiems svarbiausia. Pasak R. Karbauskio, opozicija visiškai neatsakinga, destruktyvi, netgi kelianti grėsmę Lietuvos žmonių saugumui.

„Seimas, kaip ir kitos institucijos, kuriose dirba daug žmonių, turi organizuoti darbą laikantis saugumo reikalavimų. Nesame mes kažkuo išskirtiniai. Palaipsniui grįšime prie normalaus gyvenimo ir darbo ritmo, jeigu visi vieningai ir atsakingai laikysimės specialistų rekomendacijų, taisyklių, susijusių su apsaugos priemonėmis, saugiu atstumu, kontaktų ir susibūrimų vengimu. Suprantu, jog konservatoriai tikėjosi, kad Lietuvoje COVID-19 plitimas nebus suvaldytas ir vystysis blogasis scenarijus. To patvirtinimu gali būti reikalavimas Lietuvoje įvesti nepaprastąją padėtį. Kada tokios viltys neišsipildė, konservatoriai puolė vaidinti didžiuosius ekonomikos gelbėtojus. Gelbėtojai, kurių „gebėjimus“ valdyti krizę jau žinome iš istorijos: skolinimasis už milžiniškas palūkanas, nurėžtos pensijos ir sumažinti atlyginimai, kai ekonominė logika būtų sakiusi didinti vartojimą, siekiant užtikrinti verslo sąlygas ir mokesčių surinkimą į biudžetą“, – sako R. Karbauskis.