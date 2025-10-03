 Puchovičius: Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“, ieškosime naujo kandidato į ministrus

Puchovičius: Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“, ieškosime naujo kandidato į ministrus

2025-10-03 14:52
Benas Brunalas (ELTA)

Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra“ ieškos naujo kandidato šioms pareigoms. 

Robertas Puchovičius
Robertas Puchovičius / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius.

„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis.

Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.

„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis. 

Šiame straipsnyje:
Robertas Puchovičius
Nemuno aušra
Kultūros ministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų