Prisipažino: skirtingose ministerijose įdarbintos pusseserės

„Šiandien mane pasiekė naujienos, kad visų skandalų kontekste domimasi ir mano giminės medžiu. Atsakymai. 1. Taip, susisiekimo viceministrę Agnę Vaiciukevičiūtę pažįstu 33+ metų – ji mano pusseserė. Kartu su ja buvome liberaliose jaunimo organizacijose nuo 2008 m., čia susipažinau ir su Aušrine Armonaite ir atėjome į politiką. Šią informaciją žino turbūt kiekvienas pažįstamas nuo Riešės iki Žemųjų Panerių – niekada to neslėpėme. 2. Kai atėjau dirbti į EIMIN (Ekonomikos ir inovacijų ministerija, aut.past.), ministerijoje organizuojamų viešų-privačių interesų derinimo mokymų metu teiravausi, ar reikia deklaracijose deklaruoti kitose ministerijose dirbančius gimines, įvardinant ir konkrečią poziciją. Buvo pasakyta „ne“, argumentuojant, kad a) reikia deklaruoti tik interesų konfliktus, atsirandančius dėl vaikų, sutuoktinių/sugyventinių, tėvų ir pan., t.y. pirmo giminystės rato; b) esame lygiavertėse pozicijose, dėl to negalime daryti top-down įtakos. Kiek žinau, Agnė dėl to paties kreipėsi į savo ministerijos atitikties pareigūnus, abiem buvo pasakyta, kad tokio galimo interesų konflikto deklaruoti nereikia“, – feisbuke dėstė E. Markevičiūtė.

Ji teigė, kad atėjusi į ministeriją dėl daugelio klausimų, susijusių su profesine veikla, raštu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. „Gavau raštiškus atsakymus dėl daugelio sričių, kuriose dirbau prieš ministeriją. Esu patenkinta savo kadencijoje nudirbtais dideliais, ilgus metus nepaliestais darbais – tiek Inovacijų agentūros įkūrimu, Lietuvos teisinio reglamentavimo pritaikymu hibridiniam duomenų laikymo modeliui, skaitmeninės ambasados įkūrimu ir kita. Savo darbe atidaviau visas jėgas ir mano tikslas visada buvo nauda valstybei (tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė). Žmogiškai šiek tiek kartu būti įsuktai į visą šitą istoriją“, – feisbuke dėstė ekonomikos ir inovacijų viceministrė.

Primename, kad po klausimų dėl galimo nepotizmo nauja LTG grupės korporatyvinių reikalų direktore paskirta Agnė Belickaitė ketvirtadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų.

Trečiadienį apie pasitraukimą iš pareigų pranešė ir jos sutuoktinis – Laisvės partijos valdybos narys bei ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis, kuris atmetė kaltinimus nepotizmu ir sutuoktinės protegavimu.

Ekonomikos ministrė A. Armonaitė ketvirtadienį paskelbė atsisakanti pati trauktis iš pareigų.