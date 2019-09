Prieš rinkimus vardinių rinkėjo kortelių į namus nebenešios

Per rinkimus rinkėjo korteles pakeis nevardiniai pranešimai apie rinkimus.

Parlamentarai jas įteisino priimdami Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų pataisas, kurias inicijavo Seimo narys konservatorius Andrius Kupčinskas.

Seimo narys konservatorius Mykolas Majauskas mano, kad sumažės darbo krūvis rinkimų komisijoms, pagerės rinkimų organizavimas.

Tai, kad turėtų būti palengvintas rinkimų komisijų darbas, tvirtino ir A. Kupčinskas. Pasak jo, nedidelį darbo užmokestį gaunantys apylinkių komisijos nariai turėjo įteikti rinkėjo korteles kiekvienam piliečiui asmeniškai. Tačiau komisijos nariai dažnai dėl elektroninių durų užraktų ar kitų kliūčių negali patekti į daugiabučių namų laiptines ar privačias valdas, o net ir patekę neranda piliečių namuose, todėl rinkėjo kortelės lieka neįteiktos.

„Priimtomis įstatymų pataisomis atsisakoma beprasmių vardinių rinkėjo kortelių. Rinkėjo kortelę pakeis informaciniai pranešimai apie rinkimus, kuriuos rinkimų komisijos išsiųs paštu arba perduos rinkėjams kitu būdu, atsisakant neefektyvaus kortelių įteikimo rinkėjui asmeniškai“, – sako A. Kupčinskas.

Rinkėjo kortelę pakeis informaciniai pranešimai apie rinkimus, kuriuos rinkimų komisijos išsiųs paštu arba perduos rinkėjams kitu būdu, atsisakant neefektyvaus kortelių įteikimo rinkėjui asmeniškai.

Tačiau priimtos rinkimų įstatymų pataisos numato, kad rinkimų komisijų nariai, platindami pranešimus apie rinkimus, privalės juos įteikti asmeniškai tiems rinkėjams, kurie turi teisę balsuoti namuose (rinkėjai, sukakę 70 ir daugiau metų, rinkėjai su negalia ir pan.), kadangi tokiems rinkėjams reikia paaiškinti apie jų teisę balsuoti namuose, padėti užpildyti prašymą balsuoti namuose.

Pasak A. Kupčinsko, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) projektų svarstymo Seime metu pritarė šiems pakeitimams, nes rinkėjo kortelė tapo visiškai nereikalinga ir neprivaloma rinkimuose.

VRK duomenimis, rinkėjo kortelių išnešiojimas, vienas imliausių laikui apylinkių komisijų narių darbų, kainuoja žymiai daugiau nei jų spausdinimas. „Vardinės rinkėjo kortelės buvo praradusios savo funkciją, nes kiekvienas pilietis ir be jų galėjo dalyvauti rinkimuose. Be to, rinkėjo kortelę gali atsispausdinti ir pats rinkėjas elektroninių ryšių priemonėmis (internetu ar mobiliojo ryšio tekstine žinute)“, – sako A. Kupčinskas.

Tuo tarpu Seimo narys Juozas Bernatonis skeptiškai vertino naują teisinį reguliavimą, kuris, jo nuomone, sumažins ir taip ne per didelį žmonių dalyvavimą rinkimuose.

Įstatymų pataisos numato, kad pranešimas apie rinkimus yra informacinis pakvietimas dalyvauti rinkimuose. Pranešimų apie rinkimus kartu su kita informacija apie rinkimus platinimą rinkėjams organizuos rinkimų komisijos. Su informacija apie rinkimus galės susipažinti ir pats rinkėjas arba jo prašymu kitas asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo duomenis, gautus Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis (internetu ar mobiliojo ryšio tekstine žinute).

Pranešime apie rinkimus bus nurodoma savivaldybės rinkimų komisijos, kurios teritorijai priskirta rinkimų apylinkė, pavadinimas ir numeris, rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą įtrauktas rinkėjas, pavadinimas, numeris ir balsavimo patalpos adresas; taip pat rinkimų data, balsavimo rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje laikas, kvietimas dalyvauti rinkimuose, kita rinkėjui ar organizuojant rinkimus svarbi informacija.

Šie įstatymų pakeitimai galios jau artėjantiems Seimo rinkimams 2020 m.