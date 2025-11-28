Prezidentūroje surengti šeštieji Maldos pusryčiai

Šeštus metus prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvia vykstančiame renginyje, kurio tema šiemet – „Viltis neapgauna“, susirinko dvasininkai, politikai, diplomatai, karininkai, visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, pranešė Prezidentūra.
Kreipdamasis į susirinkusiuosius, šalies vadovas pabrėžė, kad viltis yra svarbi ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam žmogui, nes tai – bendražmogiška vertybė.
„Vienas svarbiausių vilties šaltinių – žinojimas ir pojūtis, kad nesi vienas, kad nesi vienišas. Kad visuomet yra į ką atsiremti. Stiprybės ir vilties nešėjų visuomet galima rasti šalia“, – pranešime cituojamas prezidentas.
Jis taip pat pažymėjo, kad vilties teikia tėvų bei protėvių kartos, kurių dėka Lietuvos žmonės išsaugojo savo valstybę.
„Nepamirškime, kad esame tauta, kuri nesiblaško. Istorijos audros ne kartą mėgino mus palaužti, bet laisvės viltis tapo tuo neišsenkančiu šaltiniu, kuris neleido išnykti mūsų šaknims, mūsų kalbai, mūsų tapatybei“, – teigė šalies vadovas.
Prezidentūroje vykusių maldos pusryčių invokaciją tarė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą sakė kardinolas Rolandas Makrickas.
