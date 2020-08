Prezidento rinkimai Baltarusijoje – be stebėtojų iš Vilniaus

Prezidento rinkimai Baltarusijoje šį savaitgalį vyks be stebėtojų delegacijos iš Lietuvos.

Užsienio reikalų ministerija informavo BNS, kad rinkimus sekmadienį stebės trys šalyje reziduojantys Lietuvos diplomatai, tuo tarpu Vilnius savo atstovų nesiunčia.

Seimo laikinosios grupės „Už demokratinę Baltarusiją“ vadovas Laurynas Kasčiūnas iš viso kelia klausimą dėl prasmės vykti stebėti rinkimų, kai jie akivaizdžiai nedemokratiški, atsisakius registruoti autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos oponentus.

Be to, kaip pažymi parlamentaras, politikų kelionės yra apribotos ir dėl koronaviruso grėsmės. Seimo valdyba yra nusprendusi nesiųsti parlamentarų į komandiruotes per pandemiją.

„Rinkimų procesas nėra tik balsavimas, tai ir sąlygos, kuriomis vyksta arba nevyksta lygiavertė konkurencija iki tol, tokio dalyko Baltarusijoje nebuvo jau pastaruosius 25 metus, todėl tas stebėjimas iš esmės kartais beprasmis, jis gali būt parodomasis ir panašiai“, – BNS sakė L. Kasčiūnas.

Natūralu, kai neregistruoji pagrindinių kandidatų, jau yra pažeidimas ir autoritarinio režimo įrodymas. Jau iki tol vykę procesai liudija apie tai, kad tas procesas nėra skaidrus, demokratiškas ir teisingas.

„Natūralu, kai neregistruoji pagrindinių kandidatų, jau yra pažeidimas ir autoritarinio režimo įrodymas. Jau iki tol vykę procesai liudija apie tai, kad tas procesas nėra skaidrus, demokratiškas ir teisingas“, – teigė politikas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė BNS patvirtino, jog kvietimų stebėti rinkimų Baltarusijoje komisija negauna jau kelerius metus.

„Mūsų rinkimų komisija tikrai nėra gavusi kvietimų stebėti. Gerokai seniau sulaukdavome kvietimų, bet pastaraisiais metais tikrai ne“, – sakė VRK pirmininkė.

Per praėjusius prezidento rinkimus Baltarusijoje 2015 metais savo stebėtojų į Baltarusiją siuntė Lietuvos Užsienio reikalų ministerija, taip pat buvo komandiruoti keli politikai iš Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje.

Beveik tris dešimtmečius valdžioje esantis 65-erių Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka per šį savaitgalį vyksiančius rinkimus siekia užsitikrinti galimybę dirbti valstybės vadovo poste šeštą kadenciją, šalyje augant visuomenės pykčiui dėl jo valdymo.

A. Lukašenkos režimas artėjant balsavimui ėmėsi griežtų veiksmų prieš opoziciją – buvo sulaikyta daugybė protestuotojų ir dalis siekusiųjų tapti kandidatais.