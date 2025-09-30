Prezidentas susitiks su protestuojančiaisiais prieš „Nemuno aušrą“ Kultūros ministerijoje

„Mes einame su tikslu priminti apie savo vertybinę poziciją: Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – BNS susitikimo išvakarėse sakė Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.
Prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis BNS nurodė, kad šalies vadovas bendruomenės atstovus pakvietė susitikti kilus protestams prieš Kultūros ministerijos perdavimą „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimą patvirtinti šios partijos atstovą I. Adomavičių ministru.
„Susitikimo metu prezidentas, siekdamas konstruktyvaus dialogo, išklausys kultūros bendruomenės atstovus, pakvies juos kartu ieškoti išeičių iš susidariusios situacijos“, – sakė R. Jasiulionis.
Kultūrininkų kritiką ministrui ir galimus situacijos sprendimo būdus pirmadienį šalies vadovas aptarė su premjere Inga Ruginiene. Ji sakė tokios bendruomenės reakcijos nesitikėjusi, tačiau vylėsi, jog pavyks rasti kompromisą.
G. Nausėda anksčiau ragino kultūrininkus ministrui duoti šansą, o susitikimo išvakarėse LRT „Dienos temoje“ teigė, kad per artimiausius kelis mėnesius išaiškėjus I. Adomavičių negalint efektyviai dirbti, reikėtų ieškoti naujos ministro kandidatūros.
Pats I. Adomavičius pirmadienį pareiškė negalvojantis apie atsistatydinimą ir planuojantis susitikimus su bendruomene.
Praėjusią savaitę dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušros“ atsakomybei ir dėl šios partijos nario paskyrimo ministru didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
