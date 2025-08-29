Prezidentas susitiks su kandidate į švietimo ministres Raminta Popoviene

Paskirtajai premjerei socialdemokratei Ingai Ruginienei formuojant naują Ministrų kabinetą, prezidentas jau susitiko su laikinąja krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, „aušriečių“ kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu ir „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijų ministrus teikiamu Edvinu Grikšu.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta antradienį. Nuo šios dienos ministrų kabinetą ji turi suformuoti per dvi savaites.
