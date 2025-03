Prezidentas dalyvaus „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime dėl Ukrainos

Kaip BNS informavo Prezidentūra, pagrindinė susitikimo pokalbių tema – parama ir saugumo garantijos Ukrainai, susitikime dalyvaus ne tik Europos Sąjungos šalių, bet ir Kanados, Australijos lyderiai.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) vadovauja pastangoms sudaryti vadinamąją „Norinčiųjų koaliciją“ (angl. Coalition of the willing), kuri užtikrintų būsimas paliaubas Ukrainoje.

E. Macronas taip pat paragino Europos ir NATO kariuomenių vadus parengti planą, pagal kurį būtų „apibrėžtos patikimos saugumo garantijos“ Ukrainai paliaubų atveju.

G. Nausėda susitikime dalyvaus nuotoliu, vėliau numatyti šalies vadovo komentarai žiniasklaidai.

Kaip rašė BNS, šią savaitę prancūzų gynybos ministras Sebastienas Lecornu (Sebastjenas Lekorniu) teigė, kad ryškėja labai platus Europos šalių konsensusas dėl Ukrainos ilgalaikio saugumo stiprinimo per ukrainiečių ginkluotąsias pajėgas.

Pasak jo, šiuo etapu maždaug 15 šalių rodo suinteresuotumą tęsti procesą.

Prancūzų gynybos ministras įspėjo nesitikėti, kad Ukrainos saugumas po karo galėtų būti užtikrinamas tik europiečių kariais, ir pakartojo, kad šiuo metu šis klausimas nespręstinas.

Ukraina antradienį per dvišalį susitikimą Saudo Arabijoje pritarė JAV pasiūlymui dėl 30 dienų paliaubų su Rusija, o Jungtinės Valstijos savo ruožtu sutiko panaikinti karinės pagalbos ir dalijimosi žvalgybos informacija apribojimus.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė remiąs paliaubų su Ukraina idėją, bet turįs „rimtų klausimų“ dėl jos įgyvendinimo. Jis sakė norintis, kad bet kokiu susitarimu būtų užtikrinta „ilgalaikė taika“, taip užsimindamas apie Maskvos reikalavimą, kad Ukraina nebūtų priimta į NATO.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė dviprasmišką V. Putino reakciją į siūlomas paliaubas ir pavadino ją labai manipuliacine.