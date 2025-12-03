Premjerė: turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį – ar tai būtų užsienietis, ar lietuvis

„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – atsisveikinime su Belgijos kariu trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį – ar tai būtų užsienietis, ar tai būtų lietuvis. Ir manau, kad kariuomenei lygiai taip pat šokas ir skaudi akimirka“, – pridūrė ji.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį teigė, kad tyrimą dėl žūties vykdo tiek Belgijos, tiek Lietuvos institucijos.
„Tai bus ir aplinkybių tyrimas. Bet nelaimingi atsitikimai atsitinka. Reikia peržiūrėti, ką galime dėl saugumo dar daugiau savo karių padaryti, ir tą padaryti. (...) Paprastai tokie procesai užtrunka. Bet neabejotinai kiekviena gyvybė mums yra ypatingos vertės“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Nausėda dėkoja už auką
Trečiadienį atsisveikinti su Pabradės poligone žuvusiu Belgijos kariu atvykęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, jog tokie incidentai yra kaina, kurią yra pasirengę sumokėti Lietuvos sąjungininkai. Todėl šalies vadovas dėkoja už tokią auką ir reiškia užuojautą žuvusiojo artimiesiems.
„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai. Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis, tačiau tai yra ta kaina, kurią pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai. Mūsų užduotis yra kaip galima pasiekti, kad tokių nelaimingų atsitikimų būtų mažiau. Kario gyvenimas yra rizikingas, kario gyvenimas yra sunkus, tačiau labai prasmingas, nes yra skirtas visų žmonių saugumui garantuoti“, – žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Ačiū už šitą auką ir dar kartą didžiausia užuojauta kario artimiesiems“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, trečiadienį Vilniuje ir Kaune rengiama Pabradės poligone žuvusio Belgijos kario atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonija.
Pirmoji atsisveikinimo dalis vyks Vilniuje, vėliau laidotuvių kolona pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO daugianacionalinės kovinės grupės Lietuvoje ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.
ELTA primena, kad NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje tarnavęs Belgijos karys žuvo praėjusią savaitę, kai buvo sunkiai sužeistas per kovinio šaudymo su minosvaidžiais pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis.
