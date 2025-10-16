Premjerė sabotažu vadina KAM komunikaciją apie gynybos biudžetą, neatsako apie pasitikėjimą ministre

Ji kol kas neatsako, ar pasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
„Vertinu lygiai taip pat, kaip ir partijos pirmininkas, ir galbūt dar griežčiau vertinu – kaip sabotažą“, – ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime teigė premjerė.
Vėliau kalbėdama su žurnalistais I. Ruginienė teigė, kad galbūt parinkusi neteisingą žodį „sabotažas“, pasak jos, galbūt reikėtų situaciją apibūdinti kaip nesusipratimą.
Anot premjerės, gynybos biudžeto projektas parengtas anksčiau, skaičiai senokai žinomi ir aptarti.
„Keistai viskas atrodė, nes biudžetą formavome tikrai ne vieną mėnesį. Tai sudėtingas, darbui imlus procesas ir, man atrodo, procentuotė jau buvo iš anksto aiški, kiek skiriama gynybai. Galbūt neteisingai pavartojau žodį, galima jį pakeisti į nesusipratimą, kad Krašto apsaugos ministerija nesuprato arba ne taip giliai įsigilino į skaičius ir paskubėjo su sprendimais informuoti visuomenę“, – pabrėžė Vyriausybės vadovė.
Ji sakė turėsianti rimtą pokalbį su krašto apsaugos ministre.
Paklausta, ar pasitiki D. Šakaliene, I. Ruginienė sakė: „Na, atrodė šitas veiksmas atrodė tikrai labai keistai, ir kad atsakyčiau į šitą klausimą, pirmiausia noriu susitikti su ministre.“
Kaip rašė BNS, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį „keistu žanru“ pavadino sprendimą KAM surengti kitų metų gynybos biudžeto pristatymą žurnalistams ir nuomonės formuotojams.
Anot jo, po šio pristatymo viešojoje erdvėje ir kilo spekuliacijos, neva gynybai kitąmet planuojama skirti mažiau lėšų, nei įsipareigota.
M. Sinkevičiaus teigimu, per neformalų susitikimą pateikti tikrovės neatitinkantys skaičiai. Dėl to socialiniuose tinkluose pasirodė, anot jo, klaidingi įrašai apie nevykdomus įsipareigojimus krašto apsaugai.
Premjerė trečiadienį pranešė, kad gynybai kitąmet bus siūloma skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tačiau opozicijos politikai ir verslas nuogąstauja, jog Vyriausybė gali gudrauti po gynybos finansavimu „pakišdama“ dvigubos paskirties projektus, pavyzdžiui, kariuomenei reikšmingus kelius.
Abejones trečiadienį vakare viešai neigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, pareiškusi, kad visas gynybos biudžetas apima krašto apsaugos sistemos poreikius. Tai yra, jis leidžia laikytis plano, kad kariuomenės divizija būtų visiškai išvystyta iki 2030 metų, taip pat kad Lietuva būtų pajėgi priimti Vokietijos brigadą 2027-aisiais.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras savo ruožtu LRT teigė girdėjęs apie politikų norą savivaldybėse investuoti į trinkeles, tai pateikiant kaip gynybos stiprinimą. Jis ironizavo, kad trinkelės nėra tinkamas įrankis karui.
M. Sinkevičius tokius kariuomenės vado teiginius laiko faktais nepagrįsta spekuliacija.
Kaip skelbė BNS, šių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5-6 proc. BVP.
Toks finansavimo poreikis argumentuotas siekiu priimti Vokietijos brigadą iki 2027 metų ir iki 2030 metų pilnai išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją.
