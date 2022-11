Premjerė: parama Ukrainos energetikos sistemai taip pat svarbu kaip ir ginklais

„Kiekvieną dieną ieškome, ką galime suteikti dar Ukrainos energetikos sistemai, nes manau, kad tai yra dabar lygiai taip pat svarbu kaip ginklai“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė Ingrida Šimonytė.

„Žmonių gyvenimą bandoma padaryti apgailėtinu. Aišku, tai yra sąmoninga Rusijos taktika, mes lygiai taip pat kaip ir ginkluotės atveju ieškome visko, ką galime atiduoti“, tvirtino ji.

Žmonių gyvenimą bandoma padaryti apgailėtinu. Aišku, tai yra sąmoninga Rusijos taktika, mes lygiai taip pat kaip ir ginkluotės atveju ieškome visko, ką galime atiduoti.

Pasak premjerės, Lietuva šioje srityje stengiasi padėti viskuo, kuo gali.

„Mes tuos poreikius visą laiką tikrinamės, mūsų įmonės jau yra išsiuntusios paramos, kuri reikalinga“, – tvirtino ji.

Energetikos ministerijos duomenimis, Rusijos griaunamos Ukrainos energetikos infrastruktūrai atstatyti Lietuva jau suteikė paramos už 3 mln. eurų, o netrukus bus suteikta dar 2 mln. eurų vertės pagalbos.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvos energetikos įmonės šaliai yra perdavusios 12 įvairaus galingumo generatorių, per 130 tonų kuro, didžioji dalis iš 550 tonų gaisrų gesinimui reikalingo putokšlio. Be to, netrukus numatoma perduoti dar 250 transformatorių ir 160 generatorių.