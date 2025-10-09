 Premjerė: ne gatvė formuos Vyriausybę

„Prašau nešantažuoti“
2025-10-09 11:55
Paulius Perminas (BNS)

Valdančiajai daugumai išgyvenant krizę dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“, premjerė Inga Ruginienė opoziciją kaltina bandymais eliminuoti demokratiškai išrinktas politines jėgas ir sako, kad ne „gatvė formuos Vyriausybę“.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

„Klausime aš iš karto matau politinio spaudimo ir net politinio šantažo atspalvius“, – savo kalbą Seimo tribūnoje pradėjo ministrė pirmininkė.

„Prašau nešantažuoti daugumos. Ne opozicija ir ne siauri politiniai interesai, ne gatvė formuos Vyriausybės sudėtį, o valdančioji koalicija – kolegialiai, visos frakcijos, vieningai“, – teigė I. Ruginienė.

Taip ji kalbėjo atsakinėdama į iš anksto pateiktą opozicijos klausimą: „kada atribosite „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės diskreditaciją?“

Pasak I. Ruginienės, šis klausimas, nors ir formaliai skirtas kalbėti apie Kultūros ministeriją, iš tiesų jis yra apie tai, kaip „suprantama demokratija, valdžios formavimas ir pagarba rinkėjų valiai“, o opozicija siekia paneigti demokratijos procesus ir valdančiosios koalicijos teisę formuoti Vyriausybę.

Anot opozicijos kreipimosi, kultūra tapo koalicinių mainų objektu, o protestai dėl ministerijos perleidimo „aušriečiams“ tik auga. Dokumente premjerė kaltinama nesusikalbėjimo didinimu, taip pat protestuotojų reikalavimo patraukti „Nemuno aušrą“ iškraipymu.

Prašau nešantažuoti daugumos. Ne opozicija ir ne siauri politiniai interesai, ne gatvė formuos Vyriausybės sudėtį, o valdančioji koalicija – kolegialiai, visos frakcijos, vieningai.

Pagal koalicijos sutartį, Kultūros ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybei. Dėl to kultūros bendruomenė vykdė protesto akcijos, surengė įspėjamąjį streiką, ji reikalauja, kad ši partija nebūtų atsakinga už ministerijos valdymą.

Premjerė šį reikalavimą interpretuoja kaip norą iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“.

„Jeigu opozicija yra pasiruošusi menkinti demokratinius procesus, tyčia kurstyti poliarizaciją ir susipriešinimą, tada reikėtų, matyt, atsakyti sau į klausimą: kam tai naudinga? Pirmiausia, tokie bandymai destabilizuoti demokratiją yra naudingi priešiškoms valstybėms“, – sakė ministrė pirmininkė.

„Būtent tada, kai viena ar kita politinio spektro pusė bando eliminuoti demokratiškai išrinktas politines jėgas iš politinio lauko, mūsų priešai trina rankomis“, – tikino I. Ruginienė.

Jos teigimu, pareiškimai, nukreipti prieš koaliciją, peržengia „sveiko pilietiškumo ribas“, o opozicijos įsitraukimas į protestus reiškia „nepagrįstą politinį spaudimą ir rinkimų teisėtumo kvestionavimą“.

„Ką parodė pastarosios savaitės ir protestai, kurie sekė Kultūros ministerijos paskyrimą „Nemuno aušrai“? Konservatorių, liberalų ir net demokratų rankomis pasipriešinimas Vyriausybės kompozicijai pavirto atviru politiniu spaudimu, net šantažu“, – sakė ji.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. 

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
premjerė
Seimo tribūna
kulturos ministerija
Nemuno aušra

Beprotis konser
Klausia tie, kurie nemokamai lankėsi koncertuose, spektakliuose ir kt.? Susidomėjo kultūra?:) Galėtų susimesti bent "operūnams", kurie apie 400 tūkst. nuleido kvietimams, t.y. darbuotojai negavo šių pinigų. Kažkodėl jokių klausimų apie energetikos ministeriją?:) Viskas patikimose rankose, ar ne?:) Jokių klausimų! Bent kas paklaustų: "Gerbiama premjere, kas iš ankstesnės gaujos IAE atliekų aikštelės statybos VIETOS NUSTATYMUI numatė išleisti 521 mln (!!!) eurų, kai Lietuvos geologai turi visus duomenis?:)
1
0
NUOMONĖ
LIETUVOS ŠAULIAI UŽUOT AUGINĘ PILVUS IR BARZDAS MARŠ Į UKRAINOS FRONTĄ...UKRAINOS KARIAI ŽŪSTA UŽ LIETUVĄ...MARŠALE IDZELI JUMS NE GĖDA ???
0
0
FAKTAS
LIETUVOS ŠAULIAI MARŠ Į UKRAINOS FRONTĄ..KAI UKRAINOS KARIAI ŽŪSTA UŽ LIETUVA JUS SĖDIT LIETUVOJE, AUGINAT PIKVUS IR BARZDAS..MARŠALĘ IDZELĮ JUMS NE GĖDA ???
0
0
Visi komentarai (6)

