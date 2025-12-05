Premjerė ir Seimo frakcijų lyderiai aptars kontrabandinių balionų užkardymo priemones

„Premjerės iniciatyva į Vyriausybę kviečiami visų Seimo frakcijų lyderiai arba jų įgalioti atstovai. Susitikime bus diskutuojama dėl veiksmų, reikalingų atremti Baltarusijos vykdomai hibridinei atakai“, – BNS susitikimo išvakarėse nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Anot jo, toks formatas pasirinktas dėl to, kad „hibridinė ataka yra nacionalinio saugumo klausimas, reikalaujantis politinės vienybės, bendro informacinio lauko ir koordinuoto veikimo“.
„Tai nėra įprastų politinių ginčų tema – premjerė ragina į šį iššūkį žvelgti valstybiškai“, – sako patarėjas.
I. Ruginienė su opozicinių Seimo frakcijų nariais šią savaitę jau buvo susitikusi. Taip pat dėl kontrabandinių balionų surengtame konservatorių, liberalų bei demokratų posėdyje premjerė pristatė veiksmų planą.
Tuomet ji tikino, jog Vyriausybė turi ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais, trikdančiais civilinę aviaciją, tačiau dėl posėdžio viešumo priemonių nepristatė.
Po susitikimo opozicijos politikai sakė penktadienį pristatysiantys ir savo siūlymus.
„Mes kalbėsime apie tai. Mūsų ir pasiūlymų lapuose yra ir kinetika, ir dronai atitinkamai, ir daugybė kitų priemonių“, – sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
„Mes turim pasiūlymus ir penktadienį pasiūlymus pateiksime“, – aiškino Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikino, jog situaciją spręsti bendromis jėgomis nėra blogai, tačiau pažymėjo, kad visus įrankius bei informaciją savo rankose turi Vyriausybė.
„Akivaizdu, kad nesiseka tą krizę spręsti ir kažkuriuose momentuose tikrai galime kartu priiminėti sprendimus, bet mes negirdime jokio plano. I. Ruginienė vis apeliuoja į kažkokius tai slaptus susitikimus, pasidalins informacija, kuria negali dalintis, bet aš manau, kad tai labiau bėgimas nuo atsakymų, nes tų atsakymų tiesiog nėra“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
I. Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
