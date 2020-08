Premjeras apie A. Lukašenkos grasinimus: kiek reikia nekęsti savo tautos?

„Sunku suvokti: kiek reikia būti įsikibus valdžios ir nekęsti savo Tautos, kad dėl įžeistų ambicijų, ryžtumeisi kenkti savo valstybei ir jos žmonėms“, – feisbuke rašo S. Skvernelis.

„Jei sprendimai, apie kuriuos šiandien kalba Lukašenka, bus priimti, jie pirmiausiai kirs pačiai Baltarusijai“, – pridūrė jis.

A. Lukašenka penktadienį pareiškė esą pasiruošęs paskelbti atsakomųjų sankcijų Lietuvai ir Lenkijai, planuojančių imtis priemonių prieš autoritarinį lyderį dėl įtariamo rinkimų klastojimo ir teisėsaugos smurto prieš protestuotojus.

„Štai mes jiems dabar parodysime, kas yra sankcijos. Jeigu jie [lietuviai ir lenkai] dar į Kiniją ir Rusiją per mus baržavo, dabar skraidys arba per Baltijos jūrą, arba per Juodąją jūrą prekiauti su Rusija ir panašiai. Apie sankcijinius produktus [kuriems Rusija yra paskelbusi embargą] – tegul net nesvajoja. Mes jiems parodysim, ką reiškia sankcijos“, – A. Lukašenkos žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Ji taip pat pareiškė, kad Baltarusija atsisakys naudotis Lietuvos uostais savo produkcijos eksportui, per kuriuos daugiausiai išvežama kalio druska ir naftos produktai.

Lietuva artimiausiu metu ketina taikyti sankcijas Minsko režimui – asmenims, prisidėjusiems prie rinkimų klastojimo, smurto prie taikius protestuotojus.

Sankcijų sąrašas bus tvirtinamas jį galutinai suderinus su Latvija ir Estija.

Įvesti sankcijas Baltarusijos pareigūnams svarsto ir Europos Sąjunga, BNS diplomatinių šaltinių teigimu, sąraše, kurį planuojama tvirtinti rugsėjį, būtų maždaug dvidešimt asmenų.