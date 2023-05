Prakalbus apie piktnaudžiavimus – Seime siūlymas dėl išmokų savivaldos politikams

Grupė parlamentarų konservatorių po paskelbtų galimo piktnaudžiavimo atvejų siūlo nustatyti 0,2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio maksimalią ribą su savivaldybės tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms per mėnesį apmokėti.

Šiuo metu tai sudarytų 377,56 euro.

Seimo Antikorupcijos komisijos vadovas Bronislovas Matelis, šios komisijos nariai Vilius Semeška, Jurgis Razma, Andrius Kupčinskas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Irena Haasė bei keli kiti konservatoriai siūlo tokias Vietos savivaldos įstatymo pataisas.

Pagal projektą, taip pat turėtų būti nustatytas baigtinis tinkamomis pripažintų išlaidų sąrašas, detali informacija apie šias išlaidas turėtų būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, o kas dvejus metus turėtų būti užsakomas nepriklausomas šių lėšų panaudojimo auditas.

Savivaldybės tarybos narys per kadenciją ir ne vėliau kaip metai iki jos pabaigos galėtų įsigyti vieną mobilų telefoną ir kompiuterį, kurie pasibaigus kadencijai turėtų būti grąžinti savivaldybės administracijai.

Viešojoje erdvėje pastaruoju metu nuskambėjo keli atvejai dėl galimo savivaldybių tarybų narių manipuliavimo išmokomis už darbą, susijusį su savivaldybės tarybos nario veikla.

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai balandį pradėjo tyrimą dėl galimai pažeisto viešojo intereso skiriant išmokas Pagėgių ir Šilutės savivaldybių tarybų nariams, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi tyrimą dėl šių išlaidų Neringos bei Šiaulių miesto savivaldybėse.

Galimo piktnaudžiavimo atvejus pradėjęs viešinti visuomenininkas, „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas šią savaitę per spaudos konferenciją Seime sakė, kad pradėjus aiškintis savivaldos narių išlaidas matyti, kad „vyksta masiniai piktnaudžiavimai“.

A. Tapinas per spaudos konferenciją minėjo paskutinius paskelbtus atvejus, kai Druskininkų savivaldybėje per kadenciją trys nariai, neturintys vairuotojo pažymėjimo, per buvusią kadenciją pravažinėjo po 13–14 tūkst. eurų.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, savivaldybių tarybų nariai atlyginimo negauna, tačiau jiems atlyginama už darbo laiką, kai jie eina savivaldybės tarybos nario pareigas.

Taip pat savivaldybės tarybos nariui gali būti skiriama išmoka apmokėti su veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms Ji gali būti skiriama kas mėnesį ir už ją turi būti atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

Kiekviena savivaldybė atskirai patvirtina reglamentą, kuriame numato tokios išmokos dydį, atsiskaitymo tvarką ir tinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinį sąrašą.