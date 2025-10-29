Po naujausių Žemaitaičio teiginių – Budrio griežta reakcija ir Ruginienės raginimas

„Mano patarimas – nesileisti į šitas propagandines pinkles. Mes žinome, ką darome, ir suprantame, kokios yra priežastys, kodėl (Baltarusija – ELTA) mums tai daro. Jie nori, kad mes peržiūrėtume savo sankcijų politiką jų atžvilgiu, jie nori toliau daryti tą patį (...) ir nori, kad už tai nieko nebūtų. Ir tada atsiranda kažkas, kas sako – gal iš tikrųjų mes galėtume kažką susitarti, atsiprašyti. Čia ne orios valstybės elgesys. Man gėdinga net tokių dalykų klausytis“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė K. Budrys, paklaustas apie R. Žemaitaičio pareiškimus.
„Man iš viso šiek tiek apmaudu, kad tokios idėjos, tokie komentarai formuoja viešą debatą ir apie tai reikia komentuoti. Man tai ne apie užsienio politiką, o apie baudžiauninko mentalitetą“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė manąs, kad į Lietuvą iš Baltarusijos plūsta kontrabandiniai balionai, nes Vilnius neturi jokių diplomatinių kanalų ir santykių su Minsku.
„Mes neturime užsienio politikos ir pas mus praktiškai nėra diplomatinių santykių su Baltarusija žemesnėje grandyje, su kuria būtų galima kalbėtis, šnekėtis“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
Savo ruožtu K. Budrys tikina – spręsti situaciją dėl kontrabandą gabenančių balionų reikia ne derybomis, bet atgrasymo politika.
„Apie ką derėtis? Mus spaudžia. Trikdo taikų, normalų gyvenimą, sukelia mums problemą tam, kad mes ateitume ir darytume nuolaidas? Apie ką čia viskas vyksta? Mūsų žmones pagrobia, mūsų Lietuvos Respublikos piliečius pagrobia, kiša į kalėjimą nežmoniškomis sąlygomis dėl to, kad kažko tai nori. Apie ką čia galime derėtis ir kur visa tai nuves?“ – retoriškai klausė jis.
„Atgrasymas turi veikti. Jeigu nesugebi užkardyti tos veiklos, kad ji nevyktų – turi atsakyti taip skaudžiai, kad kitą kartą nepasikartotų. Tą per daugiau kaip 30 metų turėjome išmokti Lietuvoje. Ir, man atrodo, išmokome“, – pabrėžė politikas.
Užsienio reikalų ministras kartojo, kad bandant derėtis ir prašyti, jog Minskas stabdytų hibridinius veiksmus prieš Lietuvą, nėra tinkamas kelias spręsti saugumo iššūkius.
„Nereikėtų mums įkristi į propagandines pinkles ir įsivaizduoti, kad čia telefonu išsprendžiami klausimai. Ir visi tokie paraginimai kažką tą padaryti, gal kokią nuolaidėlę Baltarusijos pusei – aš noriu, kad vieną dieną mes atsikratytume to baudžiauninkų mentaliteto, ištiestume nugarą, oriai pasižiūrėtume, oponentui į akis, kas vyksta ir darytume tai, ką reikia daryti“, – dėstė Vyriausybės narys.
„Tas mąstymas, kad mane gal nustos mušti, jeigu aš paprašysiu, kad nemuštų, jeigu nuleisiu akis į žemę ir visa tai pasibaigs – jis turi baigtis. Mes esame ori valstybė, kuri geba spręsti problemas ir išsispręsime ir šitą situaciją“, – apibendrino K. Budrys.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Premjerės raginimas: užteks žaisti
Premjerė teigia nekomentuosianti koalicijos partnerio pasisakymų, tačiau ragina nebežaisti politinių žaidimų.
„Tikrai noriu aiškiai pasakyti, kad Vyriausybė deda visas pastangas, kad Lietuva jaustųsi saugiai ir nesiblaškysime į įvairių politikų pasisakymus. Mes aiškiai darome sprendimus, dirbame tam, kad suvaldytume ne tik situaciją, bet ir užtikrintume saugumą čia Lietuvoje“, – spaudos konferencijos metu trečiadienį sakė Inga Ruginienė.
„Užteks politikuoti ir užteks žaisti politinius žaidimus. Pagaliau turime nukreipti savo energiją į tai, kas yra svarbiausia čia“, – teigė ji.
Taip I. Ruginienė kalbėjo „aušriečių“ vedliui teigiant, kad kaimyninės valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, nesusiduria su balionų problema, nes galimai kalbasi su Baltarusijos pareigūnais.
Vyriausybės vadovė šių konkrečių R. Žemaitaičio pasisakymų komentuoti nepanoro.
„Aš nekomentuosiu R. Žemaitaičio pasisakymų. Tegu jis komentuoja pats savo pasisakymus“, – sakė I. Ruginienė.
