Po ministerijų mainų – Aleknavičienės nusivylimas

„Suprantama, jog derybose dėl valdžios formavimo dažnai tenka ieškoti kompromisų, tačiau nuslėpti apmaudo – neįmanoma. Kultūros reikšmė visuomenei yra nepamatuojama, ji formuoja mūsų tapatybę, stiprina bendruomenes ir kuria ateities viziją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė parlamentarė.
„Tikiuosi, kad Vyriausybė ir naujoji ministerijos vadovybė užtikrins deramą dėmesį kultūros sektoriaus tęstinumui ir plėtrai“, – pabrėžė ji.
Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.
ELTA primena, kad prieš kurį laiką prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę V. Aleknavičienę.
