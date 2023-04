Po Kinijos ambasadoriaus akibrokšto neigiant Baltijos šalių egzistavimą Lietuva imasi veiksmų

„Dėl nepriimtinų Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimų apie Baltijos šalių nacionalinį suverenitetą, pirmadienį kviesime pasiaiškinti Kinijos ambasados Vilniuje laikinąjį reikalų patikėtinį. Šis žingsnis derinamas su Latvija ir Estija“, – šeštadienio vakarą tviteryje pranešė URM.

Apie tai BNS sekmadienį patvirtino URM atstovė Paulina Levickytė.

Latvijos bei Estijos diplomatijos vadovai taip pat pranešė išsikvietę pasiaiškinti savo šalyse reziduojančius Kinijos atstovus.

Kinijos ambasadorius Prancūzijoje Lu Shaye (Lu Šaje) interviu Prancūzijos televizijos LCI žurnalistui Dariui Rochebinui (Dariui Rošebinui) sakė, esą buvusios sovietinės šalys neturi statuso pagal tarptautinę teisę.

Be to, paklaustas, ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, kinų ambasadorius Prancūzijoje atsakė, kad „tai priklauso nuo to, kaip jūs suvokiate problemą“, ir pridūrė, kad esą „tai nėra taip paprasta“.

„Jeigu kas nors vis dar stebisi, kodėl Baltijos šalys nepasitiki Kinija „tarpininkaujant taikai Ukrainoje“, štai čia Kinijos ambasadorius įrodinėja, kad Krymas yra Rusijos ir mūsų šalių sienos neturi teisinio pagrindo“, – tviteryje šeštadienį teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Ukraina šio klausimo kol kas nekomentavo.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad ją abstulbino Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimai, jog buvusios Sovietų Sąjungos šalys tarptautinėje teisėje neturi efektyvaus statuso.