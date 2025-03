Penktoji Sakartvelo prezidentė Zurabišvili lankosi Lietuvoje, kreipsis į Seimą

Parlamento vadovas Saulius Skvernelis praėjusią savaitę teigė, jog nėra neįprasta praktika, kai buvę šalies vadovai lankosi Lietuvoje ir sako kalbas parlamente.

Pernai gruodį kartvelai pirmą kartą tiesiogiai nerinko prezidento. Jį išrinko prorusiškos valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ kontroliuojama rinkikų kolegija. Valdančioji partija tokiu būdu sustiprino savo valdžią po spalį įvykusių rinkimų, kurie, kaip teigia opozicija, buvo suklastoti padedant Rusijai.

Prezidentu išrinktas valdančiajai partijai lojalus kraštutinių dešiniųjų pažiūrų buvęs futbolininkas Michailas Kavelašvilis.

S. Zurabišvili nepripažino nei parlamento, nei prezidento rinkimų rezultatų. Jie teigė esanti „vienintelė teisėta prezidentė“ ir žadėjo kovoti su parlamentą kontroliuojančia partija.

Protestuodami prieš suklastotus parlamento ir neteisėtus prezidento rinkimus dešimtys tūkstančių kartvelų buvo išėję į protesto demonstracijas. Valdžios nurodymu jas bandyta išvaikyti, prieš protestuotojus naudotas smurtas.

Be to, „Sakartvelo svajonė“ įšaldė šalies stojimo į Europos Sąjungą derybas. Dėl to Sakartvelo teisių gynėjai apkaltino vyriausybę demokratijos nuosmukiu ir Tbilisio pritraukimu Rusijos įtakos sferos link.

Lietuva ir kitos Vakarų valstybės pasmerkė Sakartvelo valdžios veiksmus.

Užsienio reikalų ministerija BNS yra nurodžiusi, jog dėl „šiurkščių ir sisteminių žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių pažeidimų, represijų prieš Sakartvelo gyventojus“ į Lietuvą šiuo metu draudžiama atvykti 102 Pietų Kaukazo šalies politikams, pareigūnams.