Paskelbtas teismo verdiktas R. Malinauskui

Sunki diena ilgamečiam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Aukštesnėje instancijoje – Apeliaciniame teisme – paskelbta, kad dėl politiko kaltės abejonių nėra.
„Apeliacinius skundus atmesti“, – paskelbė teisėjas Evaldas Gražys.
Malinauskas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu.
Malinauskui teks sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų. Nuteistas Druskininkų meras į kamerą tokio sprendimo nekomentavo, tačiau nusivylimą išliejo įraše socialiniame tinkle.
„Aš negerbiu tokio teismo sprendimo ir nepasitikiu tokiais teisėsaugininkais, su kokiais man teko susidurti. Jie nevykdo teisingumo ir neveikia įstatymo vardu. Jie vykdo politinius užsakymus ir veikia vardan savo interesų, apdovanojimų ir karjeros. Tik tas, kas su jais nesusidūręs, gali kalbėti apie pagarbą ar teisingumo jausmą“, – rašė Ričardas Malinauskas.
Ričardui Malinauskui dėmę užtraukė Vijūnėlės dvaras.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras nugriautas 2019 m. rudenį. Bylos duomenimis, siekdamas išsaugoti Vijūnėlės dvarą, meras bandė papirkti įvairių instancijų teisėjus.
Byla – didelės apimties. Atsakomybėn buvo patrauktas ir buvęs Malinausko patarėjas, dabartinis tarybos narys Aivaras Kadziauskas, taip pat įvairių teismų grandžių teisėjai.
„Apeliacinis teismas nustatė, kad iš esmės visi asmenys, dėl kurių buvo nagrinėti skundai, pagrįstai pripažinti kaltais“,– teigė E. Gražys.
„Tai kodėl esu nuteistas? Nes taip reikėjo. Nes prokurorai niekada nepralaimi. O pripažinti, kad per 16 persekiojimo metų nieko nepavyko rasti ir „prikabinti“, būtų žiaurus jų pralaimėjimas. Todėl spektaklis „Pašalinti Malinauską“ turi tęstis“, – rašė R. Malinauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bauda – viena, tačiau teismo sprendimas bus kirtis ir politinei Malinausko karjerai.
„Rinkimų kodekse numatyta, kad jeigu įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, tarybos narys arba meras netenka mandato VRK sprendimu“, – paaiškino VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Kadangi apkaltinamasis nuosprendis nepakeistas, Malinauskas nebegalės toliau eiti mero pareigų. Druskininkams jis vadovavo nuo 2000-ųjų.
„Ketvirtadienį mes turėsime posėdį. Jeigu turėsime oficialų dokumentą, nuo penktadienio jis turėtų nebeiti pareigų“, – komentavo L. Petronienė.
O kas dabar vadovaus Druskininkams ir ar nereikės skubiai organizuoti naujų rinkimų?
„Kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, Druskininkuose rinkimai nebebūtų rengiami. Vietos taryba turėtų išsirinkti laikiną merą“, – sakė L. Petronienė.
Visgi įdomu tai, kad teismai Malinauskui neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės – neuždraudė kelerius metus užimti tam tikrų pareigų. Praktikoje tai reiškia, kad Malinauskas pusmetį pailsės ir vėl galės dalyvauti naujuose rinkimuose.
Šis Apeliacinio teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Teismui.
Naujausi komentarai