Paskelbta, kada vyks pakartotinis mero rinkimų antrasis turas Visagine

Antrajame ture rungsis dabartinis savivaldybės vadovas, meru išrinktas „valstiečių“ atstovas Erlandas Galaguzas ir antra rinkimuose likusi „Laisvės ir teisingumo“ iškelta Dalia Štraupaitė.

Pakartotinis balsavimas Visagine rengiamas įgyvendinant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimą, kuriuo jis tenkino antrojo turo rezultatus apskundusios D. Štraupaitės skundą.

D. Štraupaitė siekė naujų mero rinkimų Visagine, teigdama, kad jai nebuvo sudarytos lygios teisės dalyvauti rinkimuose, kai jau pasibaigus pirmajam turui ji buvo pašalinta iš rinkimų ir po to į juos grąžinta prieš pat balsavimą.

VRK anksčiau svarstė pakartotinį balsavimą rengti balandžio 23 dieną, tačiau, kaip informavo VRK laikinasis vadovas Andrius Puksas, iki to laiko nebus spėta atnaujinti VRK informacinės sistemos.

„Reikia atnaujinti ir ištestuoti sistemą, nes pakartotinio antrojo turo nėra buvę, tai beprecedentė situacija“, – per komisijos posėdį sakė VRK narė Jolita Baušytė.

VRK narė Inga Milašiūtė pastebėjo, kad pernelyg nukelti pakartotinio balsavimo irgi nederėtų, nes pakartotiniai rinkimai turėtų būti tęstinis procesas.

„Su IT skyriumi pasitarėm, kad 23 diena netinka dėl IT sistemų atnaujinimo, matome kalendorių ir girdime argumentus, išsakytus praėjusiame posėdyje, per daug nukelti rinkimų aš taip pat nematau argumentų“, – kalbėjo I. Milašiūtė.

Pakartotinį balsavimą surengti nurodęs LVAT konstatavo, kad D. Štraupaitės teisė dalyvauti rinkimų politinėje kampanijoje buvo apribota „reikšmingą laiko tarpą“, t. y. nuo kovo 9 dienos vakaro iki kovo 13 dienos vakaro.

Pirmadienį paskelbtame sprendime LVAT pabrėžė, kad pakartotinio balsavimo apribotos D. Štraupaitės galimybės vykdyti agitaciją ir susiklosčiusi išskirtinė teisinė situacija „paneigia rinkimų sąžiningumą ir visavertį aktyviosios rinkimų teisės įgyvendinimo Visagino savivaldybės mero rinkimuose užtikrinimą, įvykusių rinkimų skaidrumą ir jų teisėtumą“.

Teismas panaikino VRK sprendimo dalį dėl Visagino savivaldybės mero rinkimų rezultatų tvirtinimo ir nurodė, kad „tikslinga ir racionalu iš naujo organizuoti būtent pakartotinį balsavimą“.

D. Štraupaitė jau po pirmojo turo buvo išbraukta iš rinkimų, Vyriausiajai rinkimų komisijai gavus patikslintą Panevėžio apygardos teismo nuosprendį. Teismas tuomet patikslino dėl piktnaudžiavimo tarnyba nuteistos „Laisvės ir teisingumo“ kandidatės nuosprendžio rezoliucinę dalį, kad ji negali būti skiriama mere.

Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė šį Panevėžio teismo sprendimą, palikdamas galioti anksčiau skirtą bausmę – draudimą dirbti tik skiriamose pareigose, dėl to VRK grąžino D. Štraupaitę į rinkimus. Ji liko antra, kaip ir per pirmąjį turą.