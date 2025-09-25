Parlamentarai balsuos dėl „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės naikinimo

Kaip praėjusią savaitę Seimo salėje kalbėjo generalinė prokurorė Nida Grunskienė, S. Bucevičius, būdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, pateikė keturias galimai suklastotas išlaidų ataskaitas ir taip neteisėtai įgijo daugiau nei 800 eurų.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
S. Bucevičius imuniteto atsisakė supaprastinta tvarka, nesudarant specialios Seimo komisijos.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Seimas antradienį jau panaikino taip pat „čekiukų“ bylose figūruojančių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus.
Tą pačią dieną parlamentas priėmė ir Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis sušvelnino atsakomybę už politikų ir tarnautojų piktnaudžiavimą ir tokiu būdu perkvalifikavo šį nusikaltimą iš sunkaus į apysunkį.
