Parengiamojoje EVT sesijoje – dėmesys santykiams su Rusija ir Baltarusija

Nuotolinis pokalbis vyko, siekiant pasirengti birželio 24–25 dienomis vyksiančiam EVT susitikimui, skirtam COVID-19 pandemijos suvaldymo, ekonominio atsigavimo, migracijos, ES santykių su Rusija ir Baltarusija klausimams.

Pasak prezidento, pandeminei situacijai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje gerėjant, itin svarbu įvertinti išmoktas pandemijos valdymo pamokas. Svarbiausia – visuomenės sveikata, o su ja susijęs poveikis ekonomikai, vidaus rinkos veikimui. Kitas EVT posėdis bus puiki galimybė dar kartą įvertinti, kaip sekasi Europos Sąjungai siekti dar sausio mėnesį išsikelto tikslo – iki liepos paskiepyti 70 proc. visų suaugusių gyventojų.

Diskusijoje dėl Rusijos Lietuvos prezidentas akcentavo, kad, Rusijos agresyviai laikysenai nesikeičiant, būtina vieninga ir principinga, vertybinėmis nuostatomis pagrįsta ES pozicija. „Santykiai su Rusija ir toliau turi būti grindžiami 5 sutartais principais, ypatingą dėmesį skiriant ES paramai Rusijos pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams, taip pat mūsų Rytų partnerystės šalims. ES turi gebėti veiksmingai reaguoti į sisteminius žmogaus teisių pažeidimus panaudojant visus turimus instrumentus“, – teigė prezidentas.

Kalbėdamas apie situaciją Baltarusijoje, šalies vadovas pabrėžė, kad ES turi imtis ryžtingų ir konkrečių veiksmų praplečiant ekonomines sankcijas į esminius režimui sektorius. Būtina numatyti ribojančių priemonių įvedimo eiliškumą ir atlikti poveikio vertinimą. Lietuva pasisako už tai, kad būtų užkardytas nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagamintos elektros patekimas į ES vidaus rinką bei stabdomas technologinių įrenginių tiekimas Astravo AE.

Šalies vadovas skyrė didelį dėmesį nelegalios migracijos per Lietuvos ir Baltarusijos sieną problemai. Prezidentas pažymėjo, kad ES išorinės sienos stebėjimo ir kontrolės klausimas šiuo metu yra ypač aktualus. Nelegalių migrantų skaičius per Lietuvos ir Baltarusijos sieną, palyginti su 2020 m., padidėjo penkis kartus. „Būtina išnaudoti visus turimus ES instrumentus siekiant suvaldyti nelegalių migrantų srautus per išorinę ES sieną“, – sakė prezidentas G. Nausėda.