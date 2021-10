P. Gražulis įregistravo projektą: siūlo įdarbinti nelegalius migrantus

Jis įregistravo tai numatantį įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektą.

Į įstatymą jis siūlo įrašyti, kad „darbingi prieglobsčio prašytojai, kol bus nagrinėjami jų prašymai dėl prieglobsčio suteikimo, turi būti įdarbinti darbo rinkoje ir (arba) viešuosiuose darbuose, įskaitant pasienio fizinio barjero statybą“.

„Projekto parengimo tikslas – įdarbinti neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusius darbingus asmenis, tam, kad būtų palengvinta jų išlaikymo našta. Daugelyje Lietuvos įmonių trūksta darbuotojų, įdarbinami net kaliniai, todėl siūlomas projektas palengvintų situaciją darbo rinkoje. Be to, planuojantiems neteisėtai kirsti Lietuvos sieną sumažintume motyvaciją veržtis į ES per Lietuvą, nes jie žinotų, kad bus įdarbinti Lietuvoje“, – dokumento aiškinamajame rašte sako Seimo narys P. Gražulis.

Jis pastebi, kad šiuo metu teisės aktai draudžia neteisėtai Lietuvos Respublikos valstybės sieną kirtusius darbingus asmenis įdarbinti.

Pasak P. Gražulio, priėmus siūlomas įstatymo pataisas, Vidaus reikalų ministerija turės patvirtinti neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių darbingų asmenų įdarbinimo nuostatus.