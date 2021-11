P. Gražulis idėjų nestokoja: siūlo Vyriausybei nuvežti migrantus į Miuncheną

Rezoliucijos projektą „Dėl migrantų iš Baltarusijos pristatymo Miuncheno merei“ P. Gražulis įregistravo, įvertindamas tai, „kad Vokietijos Miuncheno merė socialdemokratė Verena Dietl prašo leisti parsivežti Baltarusijos – ES pasienyje esančius migrantus pas save“.

„Nebegalime žiūrėti, kaip žmonės lieka ES pasienyje be perspektyvų ir tvyrant nežinomybei. Bavarijos sostinei žmonių gyvybių gelbėjimas yra svarbiausias prioritetas. Dėl to dar kartą siūlome greitai ir be nereikalingos biurokratijos Miunchene priimti pasienyje įstrigusius žmones ir suteikti jiems galimybę naudotis atitinkamomis prieglobsčio suteikimo procedūromis“, – rezoliucijos projekte parlamentaras cituoja Miuncheno merę.

Tokio sprendimo P. Gražulis siūlo imtis, atsižvelgiant į tai, kad ES vadovybė, anot jo, „kategoriškai atsisako finansuoti ES pinigais Europos išorinės sienos – apsauginio barjero Baltarusijos – Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos pasienyje su Baltarusija statybą".

Pasak parlamentaro, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šių metų spalio 22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime pareiškė, kad „Briuselis iš ES biudžeto neskirs lėšų migrantams sulaikyti skirtiems užtvarams prie ES išorinių sienų, taip pat ir pasienyje su Baltarusija, statyti, nepaisant daugybės šalių prašymų, nes esama seniai nusistovėjusios pozicijos „neskirti finansavimo aštriai vielai ir sienoms pasienyje“.

ELTA primena, kad pagal Seimo Statutą, rezoliucija yra Seimo nenorminis aktas, priimamas, kai siekiama patvirtinti raštu Seimo nuomonę kokiu nors valstybei svarbiu klausimu.

Rezoliucijos iniciatyvos teisę turi Respublikos prezidentas, Vyriausybė, Seimo nariai, komitetai ir frakcijos. Pasiūlymas svarstyti rezoliucijos projektą gali būti pateiktas savaitės arba dienos posėdžių darbotvarkės aptarimo metu.