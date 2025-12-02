Opozicija su premjere aptars iš Baltarusijos siunčiamų kontrabandinių balionų krizę

„Norime išgirsti, ar yra koks nors planas kovoti su šia problema“, – BNS sakė didžiausios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Susitikime su Vyriausybės vadove dalyvaus TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų nariai.
Tuo metu penktadienį, gruodžio 5 dieną, I. Ruginienė pokalbiui minėtu klausimu žada kviesti visų parlamentinių frakcijų vadovus.
Pasak L. Kasčiūno, pastarasis susitikimas bus neviešas, todėl per jį bus galima aptarti konkretesnius siūlymus, kaip kovoti su iš Baltarusijos meteorologiniais balionais siunčiama kontrabanda.
BNS rašė, kad pastaraisiais mėnesiais į Lietuvą iš Baltarusijos skrendantys balionai su rūkalų kontrabanda trikdo civilinę aviaciją. Dėl jų nutraukti darbą itin dažnai priverstas Tarptautinis Vilniaus oro uostas – skrydžiai vėluoja, yra atšaukiami arba nukreipiami į kitus oro uostus.
Dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.
Pirmadienį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Bendrovės „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius sakė, kad kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.
Anot jo, per 11 valandų, kuomet iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Naujausi komentarai