Opozicija kritikuoja Vyriausybės reakciją į balionų sukeliamus trikdžius: rezultato nėra

2025-12-02 14:13
Paulius Perminas (BNS)

Lietuvai vis susiduriant su iš Baltarusijos leidžiamais kontrabandiniais balionais ir jų sukeliamais trikdžiais oro uostų darbui, opozicijos politikai negaili kritikos Vyriausybės reakcijai, pasigenda aiškaus veiksmų plano.

Po antradienio rytą Seime vykusio opozicinių frakcijų susitikimo su premjere Inga Ruginiene, konservatorius Mindaugas Lingė žurnalistams tikino pastebintis „vėtrungės besiblaškymą pagal vėjo kryptį“.

„Vieną kartą yra komentuojama, kad krizė suvaldyta, kitą kartą jau vėl bandoma imtis tų veiksmų, kurie neduoda rezultatų“, – kalbėjo jis.

„Mes nesame tokia opozicija, kuri vestumėm minias į gatves ir bandytumėm kažkaip dar labiau kenkti. Norėtųsi už kažką ir pagirti. Pagirti būtų tarsi galima už tuos pirminius sprendimus arba jų intencijas, tai yra numušinėti balionus, ką žadėjo premjerė, ir uždaryti sienas. Nei vieno, nei kito tinkamai įgyvendinto sprendimo šiai dienai neturime“, – pridūrė politikas.

Ieškant būdų kovoti su kontrabandiniais balionais praėjusią savaitę politikai sutarė sudaryti bendrą darbo grupę, ji į pirmąjį posėdį turėtų susirinkti penktadienį.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tikino, jog jo vadovaujama politinė jėga yra pasiruošusi pateikti pasiūlymus, tačiau teigė pastebintis nesupratimą, su kokia krize susiduriama.

„Kalbos, kalbos, kalbos ir rezultato nėra“, – sakė jis.

„Pagrindinis rezultatas – valstybė bejėgė, traukiamės šiandien į Kauną“, – ironizavo politikas.

Dėl kontrabandinių balionų pastarąjį mėnesį vis stojant Vilniaus oro uosto veiklai, Vyriausybė pradėjo vertinti galimybę naktinius skrydžius vykdyti iš Kauno.

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen pastebėjo, kad klausantis I. Ruginienės atsakymų į opozicijos klausimus apėmė neviltis.

„Jei premjerė kalba su mūsų strateginiais partneriais taip pat, kaip šiandien kalbėjo su opozicija (...), tai prasti reikalai, nes tikrai mes nieko neįtikinsime, kad reikia Lietuvai padėti, nes kai pats nežinai ko nori, neturi informacijos pakankamai, klaidžioji patamsiais, labai sunku įtikinti kitus, kad tau reikia padėti“, – sakė parlamentarė.

BNS rašė, kad dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Šiame straipsnyje:
opozicija
vyriausybė
kontrabandiniai balionai

